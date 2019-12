La fuerte frase de Saín que involucra a la fuerza policial en Roldán

Con un mensaje muy directo, el flamante ministro de Seguridad provincial Marcelo Sain le bajó las reglas de juego a los 19 jefes de Policía regionales. Fue previo a los cambios que se hicieron a nivel local y que derivaron en la designación de un nuevo jefe para la seccional Sexta, sin embargo, el funcionario se refirió en duros términos a la situación en la ciudad.

“Yo no dirijo una institución policial con denuncias penales. Si no, me quedo en la Universidad Nacional de Quilmes enseñándoles a los pibes con aire acondicionado. No me gusta que me hagan lo que me hicieron en Roldán que levantaron todo el servicio y mandaron chorros a robar. No me la banco esa y no me quedo con los brazos cruzados. Prefiero que hablemos con franqueza porque si nos liberan zonas nos vamos a dar cuenta. Tenemos muchos ojos más allá del Ministerio. Hace un año que laburo en esta provincia en el Organismo de Investigaciones investigando a gente del crimen organizado”, señaló en su mensaje según una nota publicada por el portal Aire de Santa Fe.

Desde que sumió el cargo, el ministro viene metiendo mano en diversos estamentos de la fuerza policial, con recambios que hicieron mucho ruido como pase a retiro de 31 comisarios de la policía provincial, entre ellos el jefe de la Unidad Regional II Rosario, Marcelo Gómez, o la intervención de la URXVIII de San Lorenzo.