La importancia de la prevención en la salud cardiovascular

Por: Cristian Moriñigo, Cardiólogo y Director Médico de Beta Salud

Cuando hablamos de los cuidados que debemos brindarle a nuestro corazón, y al sistema circulatorio en general con sus arterias y venas, está ampliamente demostrado que cada paso que demos para evitar sus enfermedades será mucho más valioso que tener que revertirlas con tratamientos una vez que están instaladas.

Existe una serie de situaciones, denominadas Factores de Riesgo Coronario (FRC), cuya presencia contribuye al desarrollo de aterosclerosis, principal causa de obstrucciones en las arterias de todo el cuerpo, lo que ocasiona el sufrimiento de órganos vitales como el corazón, el cerebro y los riñones, y la mala noticia es que muchos de ellos pueden encontrarse presentes sin dar síntomas e ir haciendo su daño con el transcurso del tiempo sin dar aviso.

Los principales FRC son:

– Hipertensión Arterial, es decir niveles de presión arterial por encima de los normales en reiteradas oportunidades;

– Diabetes, enfermedad metabólica que se manifiesta por niveles de azúcar en sangre mayores a los recomendados;

– Colesterol elevado, que expresa valores altos de grasa en sangre en análisis de laboratorio;

– Sobrepeso u obesidad, categorizado por medio de ciertos indicadores (Índice de Masa Corporal, Perímetro Abdominal, etc)

– Sedentarismo, es decir baja o falta de actividad física, en estricta relación con los factores mencionados anteriormente, ya que la actividad física mejora la HTA, la diabetes, baja el colesterol y contribuye al descenso de peso;

– Tabaquismo, cuyo tratamiento es posible y efectivo en la actualidad, daña no sólo el sistema circulatorio sino la mayoría de los órganos por medio de una gran variedad de enfermedades;

– Estrés y algunos tipos de personalidad que se benefician con apoyo psicológico;

– Antecedentes Familiares, el único de los factores de riesgo que no es modificable, pero es importante conocer ya que nos obliga a intensificar los controles de los demás.

– Edad y sexo, con una relación no tan estricta como los anteriores, pero en general con mayor prevalencia en varones y mayor incidencia a medida que la edad aumenta, lo cual equilibra a mujeres y varones, luego de la menopausia.

El primer paso que hay que dar para prevenir enfermedades cardiovasculares es tener conocimiento de la presencia de alguno/s de estos factores, muchos de ellos silenciosos, lo cual se logra con el control médico por medio de diferentes análisis y estudios simples y de bajo costo, a cargo de profesionales especializados, por lo que se recomienda consultar al menos una vez al año para la eventual detección de los mismos.

Beta Salud cuenta con un equipo interdisciplinario (Médicos Clínicos, Cardiólogo, Nutricionistas, Psicólogas) destinado a la detección precoz de estas entidades, su control y eventual tratamiento, brindando orientación y contención adecuadas para lograr los objetivos.