La joven jugadora roldanense que fue campeona en Newell’s y se ilusiona con asentarse en Primera

Luego de vencer el pasado domingo por 4-0 a Oriental, la Reserva femenina de Newell’s se consagró campeona en la Copa de Oro de Primera B dentro de la Liga Rosarina. Una de las piezas importantes del equipo fue la roldanense Josefina Bodnar, quien juega como mediocampista ofensiva y se dio el lujo de festejar junto a sus compañeras siendo la más joven del plantel. De hecho, lo hizo en su primer año jugando para la categoría previa al equipo mayor.

“Este título es especial, más allá de que no es el primero ya que había salido campeona con Sub 14 y Sub 16. Es mi primer año en Reserva y estoy muy contenta de que se nos haya dado, una buena manera de terminar el año”, contó Josefina a El Roldanense, en tanto agradeció el apoyo de sus compañeras y del cuerpo técnico en su crecimiento. “Estamos disfrutando de esta victoria, de haber ganado el campeonato”, relató la joven de 14 años que surgió del Centro Cosmopolita Unión y Progreso, donde integraba un equipo de varones.

Aún cuando la celebración es reciente, Josefina tiene el propósito de seguir creciendo individual y colectivamente. “Nos planteamos seguir trabajando como equipo. Obviamente, siempre pensando en dejar a Newell’s en lo más alto”, aseguró. “En poco tiempo arranca la pretemporada y también ahí hay que entrenar, para estar bien durante el año que viene y así poder rendir lo mejor posible”, avizoró, sin tiempo que perder y fijando la mirada en su horizonte futbolístico.

En marzo pasado, había debutado en el primer equipo con récord incluido, al ser la jugadora más joven en hacer su presentación. Incluso, aquel día lo hizo con yapa, convirtiendo un gol en la victoria ante Leones. “Tengo el deseo de llegar a la Primera nuevamente. El objetivo de uno es siempre crecer y dar lo mejor. Por ahora, quiero seguir entrenando y aprendiendo, sumando conocimiento. Falta mucho por aprender”, se ilusionó.