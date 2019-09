La provincia entrega becas a deportistas destacados y hay un roldanense en las filas

Gustavo Muke Benítez es uno de los tantos deportistas santafesinos que recibirán las becas estímulo que entrega la Secretaría de Desarrollo Deportivo de la Provincia de Santa Fe.

La entrega se realizará a deportistas federados con méritos deportivos del año 2018 y el acto será en el Museo del Deporte Santafesino, ubicado en Ayacucho 4800 de la ciudad de Rosario.

“Estoy re contento, justo en este momento tan difícil me pone muy feliz y me motiva mucho más porque es fruto del trabajo que se hace día a día y que no es fácil, como entrenar doble turno, y dejar muchas cosas”, comentó Muke a este medio.