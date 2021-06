La rompe como cantante y ahora se sube a la escena política local

Se acercan las elecciones y, en el camino, se va transformando el mapa político. Una de las grandes novedades es sin dudas el salto de un artista de la ciudad, de la escena musical a la política: el cantante Sergio Morán, con una gran trayectoria en el mundo de la cumbia a nivel nacional, se suma al espacio Recuperemos Roldán y será candidato a concejal.

“Ojalá que el paso sea con una buena red. Es interesantísimo y sé que voy a estar a la altura, estoy seguro”, dijo a El Roldanense Morán, quien siempre estuvo comprometido e identificado con la ciudad desde lo artístico y ahora buscará sumar también desde otro ámbito.

Convocado por los miembros del mencionado espacio, liderado por Leonardo Oviedo -quien sería candidato a intendente- Morán se contagió con la idea y busca descubrir un nuevo camino. “Muchos estamos cansados de quejarnos desde afuera, y estos chicos me dan la oportunidad de tratar de hacer. Eso es lo más importante, hacer algo para la comunidad, para el barrio. Estoy contento, tranquilo, buscándole la vuelta para que nos salga todo bien y podamos dar una mano”, argumentó.

Previamente a incorporarse a esta nueva esfera, el cantante dijo que meditó la invitación. “Me convencieron las actitudes de estos chicos. Sin ser conocidos, están ayudando a la comunidad con un montón de emprendimientos que tienen”, expresó. Y sumó: “Sé que reparten bolsones que les llegan de Provincia a distintos comedores. También llegaron máquinas de coser para armar un tallercito. Eso está buenísimo, es lo que me convenció. Acá estoy para sumar”. Se tratará de su primer paso en el nuevo ambiente, aunque dice que siempre lo apasionó leer o escuchar sobre política.

Una de sus ideas principales es comenzar por su barrio y, en ese sentido, su propósito principal es conocer la realidad del club Independiente. “Sé que hay algunas actividades, pero muy pocas. Se pueden sumar un montón de cosas, como profesores, y que tenga actividad. No sé si fútbol o lo que sea, pero sí talleres que enseñen carpintería, soldadura, panadería”, manifestó Morán, quien tuvo reuniones con el presidente del Club Municipal de Funes y la Secretaría de Deportes de Rosario, para conocer de primera mano cómo trabajan.

Pese a lo demandante que pueda llegar a ser su nueva función, no descarta seguir inmiscuido en el mundo musical. “Hay un montón de pruebas de que se pueden hacer ambas cosas tranquilamente, y bien hechas. Por ejemplo, está el caso de Marcos Castelló, que es senador por la Provincia y cantante del grupo Kaniche”. En la misma sintonía, se esperanzó con que la vuelta a los escenarios sea pronto y apuntó que “con la música, hay mucha gente que depende de mí y de que el grupo funcione, así que es imposible dejarlo”.

“Es muy complicado, no quiero pisar en falso, busco simplemente dar una mano y con eso me basta. Estoy a disposición de la lista, del grupo que hemos formado, para lo que sea. Tengo este nuevo proyecto y estaré a la altura, y sino tengo un montón de gente que me van a acompañar para lo que sea”, subrayó.