Llegó la hora: reabren los jardines en formato de colonias de verano

Los seis jardines de infantes de la ciudad regresan a la actividad desde este martes tras nueve meses en pausa producto de la pandemia por Coronavirus. Será bajo el formato de colonias de vacaciones y buscan que sea el puntapié para que la actividad no se cierre más en todo el 2021.

Melisa Belloni, dueña del jardín Corazón de Melón comentó El Roldanense: ‘‘Abrimos los jardines bajo el formato de colonias de vacaciones y comenzamos desde el 1º de diciembre, hasta febrero incluido. Cada jardín va a ir armando su horario dentro de lo que establece el decreto provincial y en nuestro caso decidimos hacerlo solamente de turno mañana de 9 a 12hs. Teníamos 30 cupos disponibles de acuerdo al protocolo presentado, y los complementamos rápidamente’’.

La titular del jardín Corazón de Melón, explicó: ‘‘Debemos armar burbujas de juegos con cada salita, en nuestro casa son tres salas con diez nenas y nenes cada uno y entre esas ‘burbujas’ no vamos a cruzar a los chicos. Cada sala tiene su cambiador, su baño y eso permite trabajar de forma cómoda. A la vez tenemos tres entradas disponible para que no se crucen los padres, ni las madres y no se genere aglomeramiento de personas. No obstante cada entrada tiene una alfombra sanitizante y se le suma el rociador de alcohol y una declaración jurada que el niño o niña no se presente con síntomas compatibles al covid al momento de ingresar al jardín’’.

‘‘El volver a trabajar luego de nueve meses nos genera nervios, porque es un contexto diferente, pero a la vez estamos muy contentas de regresar a la actividad. En total en el jardín Corazón de Melón somos 3 docentes y una auxiliar, todas con barbijo correspondiente y las medidas correspondientes al entorno en el que vivimos’’, sumó.

Melisa Belloni, por último explicó: ‘‘En el caso de que una mamá o papá tenga síntomas de coronavirus, ese menor de edad no iría al jardín, pero la burbuja no se aislaría, porque es contacto de contactos y no se aislan. Distinto es el caso de que un niño del jardín tenga síntomas de covid-19 se lo deriva al pediatra y ahí nosotros aplicamos el protocolo que tenemos presentado. El niño que falta tiene que avisar’’, y agregó: ‘‘Esta reapertura nos da la esperanza de que el año que viene podamos volver a abrir de forma normal y dejar de padecer todos los meses que estuvimos paralizadas’’