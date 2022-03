Los principales puntos del discurso de Escalante en el inicio de sesiones del Concejo

El intendente Daniel Escalante inauguró con su discurso este martes el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante local.

Tras solidarizarse con quienes sufrieron la pedrada y hablar sobre la importancia de las reivindicaciones reclamadas en torno al 8M, Escalante comenzó un discurso que transcurrió a lo largo de casi una hora y media y en el que informó el estado de situación del municipio, haciendo hincapié en un principio en la deuda que recibió de 170 millones de pesos, a la que sumaron otros 15 millones de pesos en cheques emitidos días previos al 10 de diciembre.

Y enseguida disparó una de las perlitas de la noche: “Los roldanenses recibimos por donación una retropala Terex. Un vehículo de trabajo muy valioso. No sabemos dónde está. Alguien la vió?”, preguntó a los presentes que para ese momento atiborraban el pequeño recinto del Concejo.

“Quiero saber, y los vecinos de mi querida ciudad de Roldán merecen saber donde está la retropala. Estamos sustanciando las medidas administrativas correspondientes y en su caso procederemos a las denuncias penales que el tema amerite”, anunció al respecto.

“En resumen, el 10 de diciembre asumí con una deuda millonaria, con la coparticipación con pedido de embargo, con un banco que sancionó al municipio por incumplir con cheques mal librados, con juicios con cifras alarmantes, y sin dinero en caja para afrontar el pago, de ese mismo mes, de sueldos y aguinaldos. Ese panorama fue y es afrontado con trabajo y decisión, y estoy convencido que lo vamos a superar si cuidamos el dinero de los contribuyentes”, dijo en un tono esperanzador.

Luego, puso sobre la mesa la polémica sobre el aumento del 35% en la TGI: “Ante semejante panorama, y con la premura para dar respuestas a las legítimas demandas de obras y servicios de los vecinos, nuestro municipio necesita recuperar capacidad financiera. En ese sentido, y con total responsabilidad, hicimos uso de las facultades otorgadas por este concejo al DEM realizando un reajuste de la TGI del 35%. Dicha actualización que en gran parte permitirá que podamos ordenar el estado de situación, y afrontar deudas heredadas es razonable, está muy por debajo de la inflación, y que necesita actualizarse con urgencia. Les pido responsabilidad que la hora impone a todos los concejales sobre todo a los concejales de la oposición que son mayoría en este Concejo, estoy abierto al diálogo permanente que nos permita llegar a acuerdos y nos permitan seguir brindándole a Roldán servicios que se merece”, pidió.

Acto seguido, hizo un repaso sobre un tema que durante el último mes generó polémica como lo son los 70 trabajadores que pasaron a planta permanente y que la actual gestión dio marcha atrás, y habló directamente hacia el sindicato: “Quiero darles un mensaje al sindicato municipal, soy respetuoso y creo en el valor de su institución, pero la función del sindicato es velar y cuidar los derechos de los que trabajan, no de los que no trabajan y buscan cuanto artilugio exista para evitar cumplir con su rol de servidor público. Sepan que siempre van a encontrar en este intendente vocación de diálogo, pero no vamos a resignar el derecho a exigir que se trabaje y se le de respuesta a la comunidad en el marco de lo que la ley define”.

Tal como es costumbre en este tipo de discursos, el intendente hizo un repaso, área por área, de lo recibido como “herencia” y de los realizado o proyectado en estos primeros meses de gestión. Un resumen de lo más destacado:

Desarrollo Social

El intendente tiró un número que conmueve en el marco del 8M: en los primeros dos meses fueron más de 150 los casos abordados en la oficina de violencia familiar, que hoy cuenta con dos psicólogos, una abogada y un área técnica.

Asimismo, se mostró preocupado por la ausencia de los empleados del PAMI y ANSES “quienes fueron notificados el 9 de diciembre que no tenían que seguir cumpliendo funciones”, y lamentó la suspensión del convenio (que ya estaba listo para ser firmado) con el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de la Provincia. “Con ello y sin explicación, el área de género perdió 800000 pesos para ser utilizado en situaciones de extrema vulnerabilidad”, destacó.

Control

“Se repararon y se pusieron en marcha los vehículos de la Guardia Urbana que se encontraban fuera de servicio. Funcionaban dos móviles, y hoy funcionan los seis. Además se compraron 30 cubiertas, y dos motos”, anunció y dijo que ya está en marcha el proceso de adquisición de más vehículos y que se está gestionando la adquisición de una grúa para el traslado de vehículos.

Por otra parte, en lo que respecta al monitoreo dijo que se está avanzando en la adquisición de tecnología para la comunicación. “Ya se realizó un acondicionamiento de las cámaras que solo funcionaban un tercio del total, y se actualizaron los sistemas. Todo con una inversión de 500.000 pesos”, puntualizó.

Servicios Públicos

“Con respecto al área de iluminación, recibimos este servicio sin insumos en stock y con el agravante de haber sufrido el vandalismo por robo de cables en gran parte de la ciudad. En estos meses se restableció el servicio con la compra de insumos y se está reponiendo el cableado faltante en forma paulatina, que si bien no tenemos un plazo definido nuestras expectativas es finalizarlo a la brevedad”, dijo.

“En desmalezamiento, nos encontramos con siete desmalezadoras a explosión funcionando, otras tantas en desuso y la gran mayoría desarmadas y con faltantes de piezas. Se han adquirido 14 desmalezadoras marcas sthil y 20 marca shikawa y se procedió a retomar el servicio de desmalezamiento en toda la ciudad, el cual se encontraba interrumpido al momento de nuestra asunción”, sumó.

Como dato numérico en esta área, señaló que desde el 10 de diciembre se invirtió 7.500.000 pesos en reparación de los colectivos, en los camiones recolectores, en camiones y tractores , en pala, retro y motoniveladoras, en cubiertas .

Producción

“La ciudad se recibió con 655 contenedores, 82 de ellos rotos (esto es el 12.5%) y una zona sin contenedores donde faltan 40. A la fecha mantenemos un porcentaje de contenedores rotos del 3%, y logramos reducir el gasto en mantenimiento en un 40%”, dijo y comunicó una importante noticia: “Estamos trabajando para la fabricación de contenedores propios, y organizando a un grupo de recolectores informales para un proyecto de Centro de Acopio de Cartón y vínculo con Comercios”.

También reservó una parte del discurso para el Parque Industrial: “La ampliación del PIR se encuentra en una situación de mucha irregularidad, dado que no es parte del Parque Industrial, no pertenece al consorcio, no tiene plano de mensura, ni estudio hídrico y de impacto ambiental. No existía tampoco un plan de pasos a dar para regularizar esta situación. Hay 13 empresas que compraron terrenos en esta situación. Tres de estas empresas ya tienen su planta en funcionamiento. Los montos vendidos son millonarios y sin embargo no contamos con ningún plano de mensura”.

Asimismo, señaló que en esta área se está trabajando en la definición de un nuevo proceso de habilitación de Comercios con Comercio y Obras Particulares que sea ágil y que funcione, haciendo hincapié en el cumplimiento de las ordenanzas vigentes.

También remarcó que están trabajando en la reformulación del servicio de castraciones para lograr el doble de intervenciones al mismo costo.

Obras públicas

En lo que respecta a Obras Públicas, se iniciaron las gestiones administrativas con el Ministerio de Obras Publicas de Bs As “Argentina Hace” para enviar toda la documentación de la obra “Iluminación de Calle Catamarca”, así como se avanzó en el proyecto de Pavimentación de Calle Pampa (Entre/ San Juan y Gálvez), Santiago (Entre/Alberdi y Oroño), López (Entre/ Alberti Güemes) y se reiniciaron gestiones con Desarrollo Hídricos y Comité de Cuenca por la obra “Canal Interconector Roldan-Funes”.

Según señaló, está demorado el Plan Incluir “Plazas y playones deportivos en la ciudad de Roldán”, de la cual sólo se depositó en la cuenta de la municipalidad el 60% del dinero. “Esta obra se logró destrabar el 28 de febrero cuando vino el inspector de la Provincia y estamos a la espera de que se gire el dinero restante para poder avanzar con la finalización de las obras en las plazas”, admitió.

Entre las obras que requieren finalización señaló a las plazas de Acequias del Aire, Tierra de sueños II, Tierra de Sueños III, Evita, Güemes, en tanto que faltan iniciar los trabajos en las plazas: Las Tardes, Santo Domingo, Los Olmos, Los Aromos, La estancia II los Indios.

Cultura

“Planificamos un gabinete Socio-Educativo itinerante para acompañar a los chicos y brindar la contención necesaria para poder terminar la escuela Primaria y Secundaria. Nos planteamos como objetivo que cada niño y niña roldanense asistan a la escuela. La casa, la escuela y el club son espacios de socialización indispensables, irremplazables, que vamos a contribuir a fortalecer”, remarcó en este aspecto.

También destacó que el equipo de la secretaría se reunió con funcionarios del Ministerio de Educación de la provincia para avanzar en la construcción de futuros jardines y escuelas en la Ciudad. “Además ante esa problemática que nos preocupa, gestionamos 5 aulas móviles para los alumnos que no tenían lugar en las escuelas”, anunció.

Salud

“Venimos realizando un censo de recursos y talentos humanos de todas las profesiones que integran el Equipo de Salud, enfermeros, médicos, psicólogos, odontólogos, fonoaudiólogos, acompañantes terapéuticos, trabajadores sociales, auxiliares de salud”, sostuvo.

Asimismo, recordó que a principios de febrero, se pudo extender el horario de atención del Centro de Salud de Tierra de Sueños 3, lo que logró que por primera vez en Roldan un centro de Salud esté con 24 horas de atención.

“En ese mismo sentido, se viene desarrollando la logística para que el centro de Salud de Villa Flores también funcione las 24 horas orientado a la atención pediátrica, sumada a la atención de profesionales de Medicina General y Familiar”, proyectó.