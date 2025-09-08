Clasificados

Lotes con posesión inmediata en Tierra de Sueños 2 y 3

8 DE septiembre DE 2025

Soldani Inmobiliaria tiene a la venta lotes con posesión inmediata en Tierra de Sueños 2 y 3m Roldán:

Tierra de Sueños 2

# Colectora y Luther King
# Avenida de la Paz 2900
# Avenida de la Paz y Mandela
# Houssay 2800
# Manzana 9

Tierra de Sueños 3

# Solidaridad al 300
# Ibarlucea y Boulevard de la Alegria
# Totoras 2900
# Carcaraña 3500
# Talacasto y Boulevard de la Legua

Oportunidad apto emprendimientos !!!! Lote 18.000 mt2 sobre colectora. Alquiler

Más info y coordinar visitas contactacte:
3413 54-5544
3413 29-3216

