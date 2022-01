Martín Rivero continuará jugando en San Juan y se ilusiona con que su equipo despegue

A punto de cumplirse un año de su desembarco en San Martín de San Juan, el jugador roldanense Martín Rivero mira hacia atrás y hace un balance de lo acontecido. Al unísono, se permite mirar hacia el futuro ante el inicio de la pretemporada y el inminente comienzo de la competencia oficial. Se siente conforme por sus primeros pasos en Cuyo, donde fue titular en la mayoría de los partidos, pero sabe que su equipo puede dar más y mira lo que viene con optimismo.

“Hago un buen balance del 2021. Si bien en lo grupal no fue un gran año, ya que habíamos arrancado de buena manera y no lo terminamos del mejor modo, en lo personal me fue bastante bien”, dijo a El Roldanense. “En la parte individual, creo que fue un año bueno para mí. Cuando agarré continuidad, terminé jugando en buen nivel. Eso hizo que la dirigencia del club y el técnico quisieran que me quede para seguir el próximo año”, detalló el mediocampista, quien dio sus primeros pasos en Rosario Central antes de jugar en Norteamérica y otros equipos argentinos.

A la hora de avizorar el futuro y qué le deparará el torneo de la Primera Nacional a San Martín, Rivero subrayó que “vamos a tratar de mejorar la imagen que dejamos”, y se mostró con muchas expectativas. “Tengo muchas ganas y me siento feliz de poder seguir. Nos gustó mucho la ciudad de San Juan y el club, por lo que no hubo mucho que hablar para continuar -aseguró-. Desde que llegué, me han tratado de la mejor manera. Cuando terminó el torneo anterior, enseguida me hicieron saber que querían mi continuidad”.

Si bien el primer testeo de Covid 19 de la pretemporada le dio positivo, por lo que debió esperar para comenzar a entrenar, el futbolista roldanense piensa que de aquí en más solo queda crecer. “Arranqué el año con bronca, pero igualmente estoy tranquilo. Me agarró el primer día y voy a tener tiempo para seguir con gran parte de la preparación”, manifestó. Y se permitió ver con buenos ojos el porvenir: “Cuando uno arranca, lo hace ilusionado, con ganas, y sé que hay material para andar bien. Este año no va a ser la excepción, más iniciando desde cero para ponerme bien físicamente”.