Martina Dezotti integrará el plantel oficial de Boca en la próxima temporada

Boca presentó el jueves pasado al plantel que afrontará la próxima temporada del fútbol femenino, que será histórica debido a que se pondrá en marcha el profesionalismo, y entre las 23 seleccionadas está Martina Dezotti, el crédito local que pasó por las filas de Sportsman y Newells antes de su llegada al Xeneise.

“Estoy muy contenta por la confianza que me dio el club al dejarme en el plantel”, contó en diálogo con El Roldanense. “Me quisieron mantener en el plantel y ahora me toca pelear desde adentro por las que no tenemos contrato aun, pero es un paso muy importante porque ya sabemos que tenemos la posibilidad de tener un contrato el día de mañana, algo que hace unos meses era impensado”, sumó.

Boca es, hasta ahora, el club que más contratos realizó para sus jugadoras, con un total de 21. Si bien Martina quedó afuera de esta primera tanda, reconoció la importancia que está tomando el fútbol femenino en el país y señaló que aun queda un camino por recorrer.

“No es una profesionalización en su totalidad porque no todas las chicas que están jugando en Primera tienen un contrato, pero sin dudas es un paso muy importante. Aunque este año no me haya tocado, voy a pelear por tenerlo y porque creo que esta lucha tiene que seguir estando, hay que seguir remándola por contrato mejores, que la gente nos siga apoyando y tener el espacio que necesitamos”, destacó.

La remamos mucho y son pequeños escalones que vamos subiendo juntas, desde las que jugamos a quienes nos ayudan desde afuera de la cancha como la gente o la prensa. Ojalá que el fútbol femenino también crezca en el Interior como fue el caso de Rosario Central que ahora se sumó a AFA”, se esperanzó la joven delantera que desde el próximo 21 volverá a vestir la camiseta de las Glaldiadoras.