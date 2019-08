Más de 20 empresarios de la Unión Industrial Argentina, de visita en Roldán

Organizado por UIA joven, este martes y miércoles más de 20 empresarios de todo el país estuvieron en Santa Fe recorriendo diferentes plantas industriales y reuniéndose con directivos y funcionarios. El programa se llama Agenda Federal y en este marco estuvieron en Roldán, donde visitaron la planta de biodiesel de la Rosario Bio Energy.

Durante la visita estuvieron el secretario de Industria provincial Carlos Pighin, el subsecretario de Energía, Roberto Bisso, el secretario de Producción local Germán Wirsch, y empresarios locales como Lucas Dalleva (Damiani Dalleva), Sergio Almará (Tan-Car), y Esteban Saluso (Andes SA).

En tanto, la comitiva estuvo el martes en Las Parejas en un almuerzo con más de 80 industriales que juntó gente de Adimra Joven con el contingente de UIA, junto al senador departamental Guillermo Cornaglia, el intendente de Las Parejas Diego Mansilla y dirigentes gremiales como Orlando Castellani que es presidente de Adimra y Mario Riva, presidente del Centro Económico de Las Parejas.

Además se visitó la fábrica de maquinaria agrícola Ombú y a Moro Hidráulica y por la noche fueron al bar Malone y a la medianoche se realizó una visita a la fábrica de cerveza Anfora.

“Es una actividad que venimos organizando hace mucho tiempo. A partir de este año me incorporé a trabajar en espacios de UIA y ni bien surge posibilidad de traer esta actividad a Santa Fe la vimos con muy buenos ojos y nos pusimos a trabajar para armar agenda completa. Era muy importante para mi que esa agenda incluya la visita a Roldán para seguir creciendo y para seguir haciendo visible su potencial industrial”, destacó Román Guajardo, presidente de Unempir y directivo de UIA Joven.

“Además, como santafesinos nos pone orgullosos tener una planta como la Rosario Bio Energy en Roldán, productora de biodiesel que fue parte de la experiencia santafesina en la transformación del transporte público al uso de biocombustibles, y queríamos mostrar el caso exitoso ante empresarios de todo el país”, sumó sobre la visita a esa planta que tuvo lugar este miércoles por la mañana.

“Me quedo con algunas frases de industriales como la de Castellani quien habló respecto a la importancia de darle espacio a los nuevos dirigentes que se están formando y preparando que vienen con nuevas ideas para que haya instituciones más dinámicas y renovación en las mismas, con incorporación de gente nueva”, agregó Guajardo.

“También es muy interesante el testimonio de Mariano Moro, quien centró su charla en la industria 4.0 y como la tecnología y ciencia aplicada están transformando las cosas. En ese marco, contó los problemas que tiene no contar con fibra óptica, por eso me puse a pensar en el Parque de Roldán y tener en la ciudad una empresa como Lemmon que esté interesada en llevar adelante una obra tan importante, nos da tranquilidad porque no es lo que se viene sino lo que realmente se necesita para cumplir con estándares y seguir proyectando radicación de industrias”, concluyó.

La agenda termina este miércoles a las 15.30 con una reunión con la ministra de Producción provincial Alicia Cicicliani.