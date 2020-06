Municipales definieron como “positivo” el primer encuentro de paritarias

Arrancó la segunda mitad del año y los municipales fueron por primera vez atendidos en su reclamo en Casa de Gobierno provincial. Se pasó a cuarto intermedio hasta el próximo miércoles.

Miguel Simonutti, referente de Sitram, destacó: “Es la primera reunión de paritarios desde que comenzó la pandemia, estuvieron en el salón mayor de Casa de gobierno los paritarios de Villa Gobernador Galvez, Cañada Rosquin, Rosario, Carlos Pellegrini y nosotros en donde se trabajaron varios temas de los que veníamos exigiendo”.

“El pago del bono de $ 3000 para los trabajadores afectados a la pandemia, impedir las reducciones salariales y unificar los protocolos de salud, social y laboral para todas las comunas fueron algunos de los temas tratado en la tarde del martes en Santa Fe”, explicó Simonutti a El Roldanense.

El referente de Sitram, también especificó: “Otro de los temas tocados es que no se pueden realizar descuentos de adicionales, y se llegó a un entendimiento que no se puede hacer y ahora esperamos la resolución final” .

“En base a la repartición del dinero por parte del gobierno provincial , ellos establecen que varias comunas o municipio no terminaron de rendir y por eso no llegan las nuevas partidas del coronavirus. Hasta acá la provincia sólo repartió un 10 % del total, y no se sabe que pasará con el 90% restante’’, sentenció el dirigente gremial.

Por último, Miguel Simonutti, deslizó: “Se pasó a un cuarto intermedio para el miércoles que viene, donde estarán las definiciones de las inquietudes planteadas. Por ser la primera reunión es positiva, veremos como sigue” .