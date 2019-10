Asoma un nuevo loteo en la ciudad: piden urbanizar 40 hectáreas sobre autopista

Un lote de 40 hectáreas ubicado en el cuadrante sur oeste de la autopista Rosario-Córdoba –frente a la estación de servicios Puma- podría convertirse en un nuevo barrio abierta de la ciudad. Ya ingresó al Concejo un pedido de parte de los dueños de la tierra para que el Municipio autorice la apertura de las calles correspondientes a un plano que data de 1968 y que cuenta con la aprobación desde ese entonces tanto de la Provincia como del Municpio.

El pasado martes el bloque del Frente Roldanense presentó un proyecto de Resolución en el cual pone en agenda el tema y además pide que se remita la misma al Ministerio Provincial de Medio Ambiente, a fin de que evalúe la situación del plano y el impacto ambiental de un potencial barrio abierto residencial bajo el nuevo contexto urbanístico y territorial en el que se encuentra la ciudad de Roldán.

Quienes está detrás del proyecto es la empresa Los Daneses SRL, la misma que hace un año logró la aprobación del cuerpo para la preventa del barrio cerrado La Ilusión, ubicado adentro del Club del Campo que tiene el mismo nombre y que se encuentra muy cerca de donde están ubicadas las 40 hectáreas que ahora piden urbanizar.

Entre los considerandos del proyecto de resolución presentado por el FPCyS, se cuentan la Ordenanza 877/15 que suspende los nuevos emprendimientos urbanísticos en la medida que no se presente el Nuevo Plan Urbano Estratégico y que, actualmente, el Ejecutivo aún no ha presentado el Plan Urbano Estratégico ante el Concejo.

Además, agrega que la solicitud de los desarrolladores en cuestión se remite a una autorización realizada por la Comuna de Roldán y por el Gobierno Provincial en 1968 y que, pese a la existencia del mencionado plano, hasta la fecha las calles no existen fácticamente, y los lotes no han sido utilizados con fines residenciales.

También ponen sobre la mesa algunos temas más macro como que en 1968 cuando se aprobó el mencionado plano no existía la autopista Rosario-Córdoba, y que la expansión urbana de los últimos 10 años en el cordón noroeste del Gran Rosario cambió radicalmente el contexto de la región y la situación territorial de nuestra ciudad.

“Según los datos poblacionales del IPEC, Roldán es una de las localidades de mayor tasa de crecimiento inter-censal (2001 – 2010), muy superiores al promedio de crecimiento del Departamento San Lorenzo y de toda la Provincia de Santa Fe. Actualmente, la planta urbana de Roldán es de 1.700 hectáreas, y su población permanente ronda los 20.000 habitantes, lo cual da lugar a una proyección demográfica de 150.000 habitantes, de considerar una densidad baja de 30 viviendas por hectárea. El territorio en cuestión tiene aproximadamente 40 hectáreas de extensión, y de utilizarse un criterio de proyección de muy baja densidad (30 viviendas por ha), podría alcanzar las 1200 viviendas”, agrega el proyecto.