Oportunidad: casa de dos dormitorios en venta en barrio Los Indios, Roldán

SI Inmobiliaria tiene a la venta una casa en barrio Los Indios, Roldán. La propiedad tiene 2 dormitorios, 1 baño, jardín con piscina y una distribución pensada para disfrutar cada espacio.

Superficies: El terreno tiene 326 m² con un frente de 12,6 metros y un fondo de 25,87 metros. La superficie cubierta es de 90 m², más 30 m² semicubiertos, totalizando 120 m² construidos.

Las terminaciones incluyen estructura sólida con techo de loza y chapa, pisos cerámicos, rejas en todas las aberturas, tanque de agua en el techo y termotanque para agua caliente.

Servicios: agua corriente y electricidad. Gas pasa por la puerta.

Precio: $65.000

