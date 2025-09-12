Oportunidad de inversión en centro comercial de Tierra de Sueños 2: local a la venta

Inmobiliaria Sofia Cicchitti tiene a la venta un local en el Big Shop, el paseo comercial de Tierra de Sueños 2.

Se trata del local interno Nº 33, ubicado en la esquina estratégica de Av. de las Libertades y Av. de la Paz, corazón comercial del barrio.

Con aprox. 15 años de antigüedad, este espacio hoy funciona como tienda de indumentaria y cuenta con amplias aberturas de aluminio y doble vidriera que garantizan gran visibilidad y luminosidad.

El local cuenta con 12 m2 cubiertos. El precio es de u$s 19.000

Ideal para diversos rubros, listo para comenzar a trabajar.

Más info: WhatsApp 0341-4962646

email: info@scpropiedades.com