Oportunidad de inversión en Roldán: venden librería con más de 30 años de historia

Ubicada en el corazón de la ciudad de Roldán, con gran visibilidad y flujo constante de clientes, de vende una librería es mucho más que un local: es un referente para la comunidad.

Se trata de un negocio ideal para quienes sueñan con invertir en un negocio con identidad, trayectoria y clientes fieles.

# Amplia variedad de productos: escolares, oficina, juguetería y regalería.

# Elegida por las grandes empresas de la ciudad, gracias a su confiabilidad y servicio de excelencia.

# Cliente y proveedores consolidados, lista para continuar creciendo desde el primer día.

“Es tu oportunidad de sumarte a un negocio que combina tradición con potencial de expansión. Ideal para emprendedores, familias o inversores que quieran dejar su marca en un lugar con historia y reputación”, destacaron.

Consultas a los teléfonos 3415843076 / 3413186874 o por email a: jumitoinmobiliaria@gmail.com

www.jumitoinmobiliaria.com.ar