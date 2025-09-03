Oportunidad de inversión en Roldán: venden librería con más de 30 años de historia
Se trata de un comercio ubicado en el corazón de la ciudad. Toda la info, en la nota.
Ubicada en el corazón de la ciudad de Roldán, con gran visibilidad y flujo constante de clientes, de vende una librería es mucho más que un local: es un referente para la comunidad.
Se trata de un negocio ideal para quienes sueñan con invertir en un negocio con identidad, trayectoria y clientes fieles.
# Amplia variedad de productos: escolares, oficina, juguetería y regalería.
# Elegida por las grandes empresas de la ciudad, gracias a su confiabilidad y servicio de excelencia.
# Cliente y proveedores consolidados, lista para continuar creciendo desde el primer día.
“Es tu oportunidad de sumarte a un negocio que combina tradición con potencial de expansión. Ideal para emprendedores, familias o inversores que quieran dejar su marca en un lugar con historia y reputación”, destacaron.
Consultas a los teléfonos 3415843076 / 3413186874 o por email a: jumitoinmobiliaria@gmail.com