Oportunidad de inversión: se vende fondo de comercio de una librería ubicada estratégicamente

Librería Mafalda

, vende el fondo de comercio.El local ubicado en calle Urquiza 330, esta frente al colegio IPH.El negocio se encuentra funcionando con una base de clientes consolidada de ocho años de trayectoria, con un flujo constante de ventas.

La librería cuenta con vidriera al frente.Ideal para emprendedores ya que cuenta con mobiliario, estanterías, fotocopiadora, pc con sistema de ventas, impresora fiscal, cámaras, aire acondicionado y todo lo necesario para su funcionamiento, lista para continuar y crecer desde el primer déa.

*El local tiene un espacio total de 33 metros cuadrados.

Para conocer el precio y más características comunicarse al: 3416891891