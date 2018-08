Otro comercio vandalizado: rompieron las vidrieras pero no robaron nada Fue en la madrugada del domingo, a sólo 24 horas de otros dos hechos similares. “Fueron una chica y un chico de entre 14 y 16 años”, pudieron ver los dueños del local en las cámaras.

Otro comercio vandalizado: rompieron las vidrieras pero no robaron nada

La joyería y relojería Coronadas ubicada en San Luis 781 fue víctima de un hecho vandálico en la madrugada de este domingo, a sólo 24 horas de que otros dos comercios del casco céntrico fueran también foco de delincuentes.

A diferencia de los hechos que lo precedieron, los dueños de Coronadas no debieron lamentar el robo de mercadería. “Rompieron la vidriera del portón con un ladrillazo y una botella, sonó la alarma y salieron corriendo”, contó a El Roldanense la titular del comercio, quien sumó que el hecho se produjo a las 3.50.

Según pudieron observar en las cámaras de seguridad del local, los autores fueron una chica y un chico “de entre 14 y 16 años”, con lo cual las suposiciones indican que se podría tratar de las mismas personas que actuaron la madrugada anterior en Urquiza al 200.

“Vino la Policía y la GUR, recorrieron la zona, había un grupo de chicos cerca, pero no pueden hacer nada si no los agarran in fraganti”, agregó la propietaria del comercio. Ese lunes el negocio abrió sus puertas normalmente.