Pedretti sobre el pedido para que suspenda el ajuste por TGI: “Es algo demagógico”

El proyecto que el Frente Roldanense ingresó al Concejo para pedir que se suspendan al menos hasta diciembre las subas de la TGI a través de la fórmula polinómica no cayó bien en el oficialismo y fue el propio intendente José Pedretti quien salió al cruce: “Es algo demagógico porque entramos en año electoral”, disparó.

“Durante dos años tuvieron cuatro votos y no pudieron derogar la ordenanza porque no tuvieron la grandeza colectiva y si la mezquindad individual. Se peleaban entre ellos para ver quien se quedaba con el rédito político”, manifestó el mandatario y agregó: “Viven desinformados”.

Según explicó Pedretti, el municipio no aplicó este año ni en abril ni en julio el aumento. “Ni siquiera lo calculamos porque sabíamos que la gente estaba complicada. En abril hicimos la conferencia de prensa preocupados porque no sabíamos cómo íbamos a pagar los sueldos, o sea que teníamos argumentos de sobra para aumentar y no la aplicamos”, comentó.

La erogación más importante que tienen las arcas municipales es la paritaria y ese ítem es uno de los que más influyen en la fórmula polinómica con la que se calcula el valor de la tasa. Este año aun no se cerró el aumento de empleados y eso hizo que no se hiciera necesario el retoque: “Por eso digo que es algo demagógico, porque ni siquiera saben si aumentamos o no”, dijo Pedretti en referencia al frente opositor.

“Esto no quita de que si hay algún aumento paritario tengamos que tocarlo. Siempre hablé claro y nunca mentí, cada vez que tuve que defender la fórmula en el Concejo lo hable con claridad y los números en la mano. Antes de haber presentado una ordenanza le hubiesen preguntado al municipio cuál era la situación económica”, agregó y sumó: “Si todo sigue como está y no llegan nuevos aumentos, va a seguir así. Ahora, si se da la paritaria va a haber que acudir a la fórmula”.

“Vamos a hacer lo que corresponda, ni mas ni menos. Tenemos sentido común y por eso aun no lo aplicamos, y ni siquiera lo publicamos. Hoy el problema es mucho mas grave y ni siquiera están tomando conciencia ellos”, concluyó.