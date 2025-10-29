Por temporada o por día: casa en alquiler en Roldán
Dueño alquila una casa quinta ideal para eventos, cumpleaños, o relajar unos días en #Roldán. Tiene dos habitaciones, una con cama matrimonial y otra con dos camas de una plaza.
Cuenta con una pileta de 8×5 mts, dos habitaciones, cocina living comedor y una gran galería techada con parrilla cubierta, para cumpleaños o eventos de hasta 30 personas.
Para reservar tus fechas, contactate por whatsapp al 341-6823139
#roldan #funes #temporario #alquiler