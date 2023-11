Prisión por tres meses para dos de los detenidos el pasado viernes en Roldán

La Justicia dispuso la prisión preventiva para dos de los tres hombres apresados el pasado viernes en el marco de dos allanamientos en diferentes domicilios de Roldán, en los que encontraron “una cantidad inconmensurable” de elementos robados como cables, medidores, y baterías.

La Jueza de Primera Instancia Dra. Chiabrera determinó que los tres conformaban una asociación, cuyo jefe es A.M, destinada a cometer hechos ilícitos en Roldán, sustrayendo elementos que contengan metales comercializables y/o ruedas de automotores. Asimismo, también los imputó por hechos de robo, tentativa de robo y otros ocurridos en la localidad.

La audiencia imputativa se llevó a cabo este lunes 27 de noviembre en el Centro de Justicia Penal de Rosario. Además de las mencionadas detenciones, la jueza dispuso para F.S una medida cautelar no privativa de la libertad, con la obligación de someterse a tratamiento médico, y que sea evaluado en el Consultorio Médico Forense por el médico forense, en orden a determinar su capacidad para comprender el proceso penal, su capacidad para comprender la criminalidad de sus actos y de dirigir sus acciones, si padece alguna afección patológica, cuál es y en su caso indicación del tratamiento a seguir. Para D.M dictó la prisión preventiva efectiva hasta el 6/2/24; y a A.M la prisión preventiva efectiva hasta el 15/2/23.

La Fiscalía les atribuyó:

*A D.M y F.S el hecho de fecha 24 de noviembre de 2023 a las 5.50am en zona de Rioja al 600 de Roldán, cuando intentan sustraer ambos un medidor de agua que se encontraba en la parte externa del jardín de dicha zona, hecho que habiendo sido advertido por personal de la Central Monitoreo de Roldan en momentos en que se dirigían a su lugar de trabajo. Éstos realizan un llamado a la Central 911 e inmediatamente se ordenan tareas de búsqueda de imágenes a través de cámaras de video vigilancia, lográndose advertir la presencia de los imputados, trasladando cada uno de ellos una bolsa en sus hombros.

*A A.M. en fecha 24/11/23 a las 22.30hs en zona de Buenos Aires al 200 de Roldán cuando se realiza un allanamiento en una vivienda de la zona donde se secuestra gran cantidad de cables de tendido eléctrico, de telefonía, de televisión por cable, ruedas de automóviles y camiones, bombas de agua, medidores de luz y medidores de agua. Por ello se le atribuye haber adquirido y recibido, a sabiendas de su procedencia ilícita como producto de hechos de robo cometidos por D.M y F.S cometido con ánimo de lucro, dado A.M posee una chatarrería a través de la cual comercializa los materiales recibidos.

*A A.M, D.M, y F.S haber conformado una asociación, bajo la jefatura de A.M, destinada a cometer hechos ilícitos en la localidad de Roldán de manera indiscriminada, sustrayendo elementos que contengan metales comercializables y/o ruedas de automotores, en la cual D.M y F.S tenían la tarea de efectuar la sustracción de los elementos y A.M la de recibirlos en su lugar de chatarrería para luego comercializarlos, participando también D.M de las tareas de conservación de parte del material sustraído en su vivienda de Fray Luís Beltrán y Lamadrid de Roldán, que le pertenece a A.M, y estibaje del material en la chatarrería con el fin de colocarlo en vehículos utilizados para trasladar el material hacia un lugar de venta. La mencionada asociación conformada en fecha no determinada pero que abarca por lo menos semanas de operación.

*A D.M el hecho de fecha 20/11/23 a la 1am aproximadamente el haber ingresado, luego de realizar un boquete en la pared trasera del local comercial de calle San Martín al 100 de Roldán, para sustraer la suma de $6mil pesos que se encontraban en una caja registradora, un celular y una máquina peladora de papas que se encontraba en un espacio destinado al depósito de dicho local. El imputado fue reconocido e identificado por imágenes de cámara de videovigilancia.

*A D.M los hechos de fecha 28/6/23, 29/6/23 y 10/8/23, cuando se apersona en reiteradas ocasiones en la vivienda de su ex pareja de calle Santa Fe al 1200 de Roldán, incumpliendo con la orden judicial de cese del hostigamiento y prohibición de acercamiento dispuesta por el Tribunal Colegiado de Familia nro 3. Además, en el hecho del 10/8/23 el imputado le efectúa amenazas a la víctima atemorizándola.