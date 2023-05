Proyecto en pausa: la familia roldanense que debe superar un último obstáculo para viajar por el país en motorhome

Gastón y Paula se definen como “viajeros por naturaleza” y persiguen el gran objetivo de recorrer el país a bordo de su motorhome junto a los pequeños Lucio y Shanti. Dieron vida al proyecto en 2021, concretaron el primer paso comprando un minibús al año siguiente y planearon la primera etapa, denominada “Argentina Soñada”, buscando pueblitos y espacios escondidos. Sin embargo, aún cuando parecía que se acercaba el momento de comenzar la aventura, un último obstáculo puso la travesía en pausa.

“Tenemos una rajadura en el parabrisas que implica que hay que cambiarlo”, contó Gastón a El Roldanense sobre Liberty, tal como llamaron a su nueva casa sobre ruedas. En un principio no encontraban el repuesto por ningún lado, dado que el colectivo es Mercedes Benz, pero la carrocería no responde a esa marca sino a Metalpar. “Esta empresa dejó de hacer este tipo de vehículos hace mucho tiempo, por lo que no conseguíamos y nos dijeron que ya no se fabricaba más”, explicó.

De cualquier manera, la familia estuvo lejos de rendirse. “De repente, conseguimos uno en Tucumán, otro por Buenos Aires, y entonces dijimos ‘haber, hay, en algún lado está’. Los precios eran elevadísimos, pero nos quedamos tranquilos con que el repuesto existía”, afirmó él, quien en su momento seleccionó qué bus quería y, con la ayuda de toda la familia, formó la casa de sus sueños. “Hace poco encontramos uno en Rosario y nos pasaron un valor que también es considerable”, contó.

Con el objetivo de recaudar fondos que ayuden a la causa, la pareja decidió brindar las terapias alternativas en las que se especializan. “Los que quieran tener una sesión y hacer una colaboración sabrán que el fin estará destinado al cambio del parabrisas”, detalló. “Este sábado, además, Paula va a dar una terapia grupal gratuita de registros akáshicos durante un encuentro online. Se genera una apertura de percepción y meditación, y abrimos la posibilidad de una contribución voluntaria de aquellos que sientan colaborar a cambio de esto que reciben”, afirmó.

Actualmente, la familia se encuentra en Pueblo Esther, “en viaje pero aún cerca”, señaló Gastón entre risas. “Apenas dispongamos de la totalidad del dinero, lo compramos y arrancamos. Queremos cambiarlo y continuar”, profundizó. Mientras Liberty se prepara para poner primera nuevamente, quienes forman “Soñando en Familia” deben superar el último obstáculo para andar por el mundo.

Hace click aquí para sumarte al grupo donde se compartirá el link para acceder a la terapia online.