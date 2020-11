Quieren pedir al Enress un informe sobre la calidad del agua que se consume en Roldán

El bloque del Frente Roldanense que integran los ediles Jorgelina Alfonso y Raúl Wada Machado presentó este martes en el Concejo un proyecto de resolución a través del cual le piden al Ente de Regulación de los Servicios Sociales (Enress) los informes de las muestras de calidad del agua que se consume en Roldán, así como la viabilidad de extender el acueducto Gran Rosario a la ciudad.

Pese a que desde Coprol se encargan de remarcar que se trata de un servicio de agua potable el cual tiene realizados todos los estudios correspondientes con resultados que dan dentro de los estándares permitidos, la calidad del fluido es puesto permanentemente en duda de parte de entidades y vecinos particulares.

De hecho, la semana pasada se conoció la iniciativa de un grupo de vecinos autovconvocados de Tierra de Sueños 2 y 3 que presentarían un escrito para expresar no sólo problemas de cortes en el suministro sino también referidos a la calidad del servicio.

El proyecto del Frente Roldanense recoge esta problemática y le da un marco formal al pedido. Entre sus considerandos, manifiesta el hecho de que en los últimos años, el cordón oeste de la ciudad de Rosario presenció un importante crecimiento demográfico, lo cual modificó abruptamente las condiciones habitacionales en ciudades como Funes y Roldán.

“Tanto la capacidad de respuesta de las instituciones de estas localidades, como la prestación de servicios por parte de los Municipios, se vieron desbordadas por el incremento de las demandas de sus habitantes. La suburbanización de Roldán plantea un problema importante en lo que hace a la calidad del agua potable”, señalan los ediles.

Asimismo agrega que según los estudios preliminares del Plan Urbano Estratégico Territorial del Municipio de Roldán, y los análisis químicos realizados durante su confección, “el agua de extracción subterránea en Roldán, presenta elevados niveles de nitratos, o NO3, (39 mg/l) cercanos a los niveles aceptables por la Organización Mundial de la Salud (45 mg/l)”.

“Los mencionados análisis centran su preocupación sobre los niveles de arsénico (As) presentes en el agua, la cual posee concentraciones variables entre 0,045 mg/l y 0,05 mg/l. Según la Organización Mundial de Salud (OMS) y el Código Alimentario Argentino (CAA), el nivel de As en el agua de consumo no debería superar los 0,01 miligramos por litro. Pese a los niveles admitidos por el organismo internacional y el organismo nacional, el Ente Regulador de Servicios Sanitarios de Santa Fe (ENRESS) tiene un límite máximo admitido de arsénico equivalente a 0,05 mg/l;”, remarcan.