Hubo reencuentro: apareció Noha y su dueña explota de felicidad

Marta explota de felicidad: después de cuatro días de angustia por la pérdida de su lora amazónica este martes volvió a sonreir. Bien temprano a la mañana recibió el llamado que tanto esperó: Noha había aparecido y estaba en la casa de un vecino.

“A las 7 de la mañana me llamó una señora que se llama Laura y me dijo que su esposo encontró a mi loro afuera y se lo llevó. Una amiga que vive en el barrio la llamó para decirle que vio la nota en el diario y le pasó mi numero y por eso me lo devolvió y no quiso recompensa”, contó exultante Marta.

“Me volvió el alma al cuerpo y a las 7:10 salí a buscarlo. La señora no sabía qué darle de comer, le había dado arroz con leche pero no lo comió, está flaquito. Cuando le pregunté si quería la papa, le dio mucha alegría y no sabés como gritaba de hambre”, relató la mujer todavía emocionada.

“Apenas me vio y le dije Noha mi amor, me dijo Maaa, no se olvidó de mí. Desde que llegó no paró de comer y su alegría cuando lo saqué de la jaula donde lo habían puesto fue inmensa”, manifestó.