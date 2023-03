Robo en el Parque Industrial: calculan en $25 millones el valor de lo que se llevaron

Las dos empresas contratistas que tenían personal y equipos trabajando en Bionbax, la firma de bioplásticos que está levantando su planta en el parque industrial local y que esta madrugada fue visitada por delincuentes, calcularon en unos $25 M el monto de lo que se llevaron en el robo.

Germán Rébora es el dueño de la empresa de montajes a la cual le hurtaron el camión y especificó que se trata de una hidrogrúa Ford modelo 915 patente LVP 847 que tiene un valor aproximado de $14 M. “En total creemos que el robo total fue por unos $25M porque la otra empresa también tenía herramientas y materiales muy costosos”, señaló.

“Se subieron a la ruta con sentido sur hacia Roldán. Por cámaras alcanzamos a ver que salieron a la 1.57, no sabemos a que hora ingresaron, pero estuvieron un largo rato. No tendría que estar muy lejos. La policía llegó esta mañana cuando los llamaron, levantaron huellas, pero no hicieron más que eso, no salieron a patrullar ningún camino”, se lamentó.

Por su parte, Federico Salvaggio es titular de la empresa constructora a la que le robaron todo lo que había adentro del container de obra: “Reventaron el candado y barretearon para romper la cerradura. Reponer los equipos hoy sale más de $6M”, indicó al tiempo que especificó que les robaron todos los equipos para la ejecución del trabajo, allanadoras dobles, allanadoras simples, aserradoras de piso, niveles laser, y generador.