Roldán se vistió de cebra: el resultado no empañó la fiesta del regreso

Aún cuando el resultado no fue el esperado, se vivió una jornada de fiesta en la cancha de Sportsman el domingo por la tardecita. La Cebra volvió a jugar como local en la liga Cañadense después de más de tres décadas y contó con el apoyo de toda su gente, que colmó la sede del club.

La goleada 5-0 sufrida ante Adeo, el último campeón, no empañó la jornada y los jugadores se fueron aplaudidos. De hecho, el equipo roldanense tuvo la primera la primera chance para convertir, pero no la aprovechó. Luego, la visita se puso en ventaja y, tras una expulsión local en el inicio del complemento, ya no hubo equivalencias.

Antes del plato fuerte, la Reserva goleó 3-0 y se realizó un corte de cintas para inaugurar la nueva cancha. Al presidente Amin Bazze se sumaron el intendente Daniel Escalante, invitado especial para la ocasión, y Luis Luque, mandamás de la competición. Entre distinciones de un lado y otro, cada uno tuvo palabras especiales para el debut.

“Costó mucho trabajo y esfuerzo llegar hasta acá, por eso el club está de fiesta. Creemos que esto es dignidad para todos los chicos y chicas del club”, dijo en primer lugar Romina, integrante de la comisión. “Quiero agradecer todos estos años de apoyo. Entran muchas buenas personas a trabajar al club que quieren seguir este proyecto adelante”, señaló Bazze.

Por su parte, Escalante hizo saber su gratitud por ser parte del evento. “No tengo mas que agradecimiento a quienes pasaron por las comisiones porque han dejado todo para que hoy tengamos este día tan soñado. Siento una profunda emoción”, contó. “Es fruto del esfuerzo de tanta gente que ha hecho que esto sea posible. Hoy Roldán se viste de cebra, hoy Roldán es Sportsman”, describió.