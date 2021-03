Roldán tiene un representante en la comisión joven de la Unión Industrial Argentina

La Unión Industrial Argentina joven (UIA Joven) renovó sus autoridades para el período 2021-2023 y el empresario y dirigente local Román Guajardo ocupará un cargo en la conducción de la entidad como protesorero. Guajardo llegó a ese espacio tras participar desde 2019 como representante de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe).

“Esto nos permite seguir afianzando el buen trabajo que venimos haciendo con Fisfe joven, donde soy coordinador general, lo cual también es un honor que me hayan encomendado la tarea de conducir la rama joven de la principal entidad fabril de la provincia junto con Juan Torresi de Las Parejas como secretario”.

“En UIA hay continuidad de Tomás Karagozian y de Marisol Rodriguez y yo me sumo a la comisión. Es algo por lo que trabajé durante este tiempo, es mi primera renovación desde que estoy en el espacio a mediados de 2019. En ese momento la conducción de la rama joven de la UIA ya estaba conformada, con lo cual siempre trabajé desinteresadamente y con la convicción de poner a la industria nacional donde se merece y me encontré con grupo de gente que trabaja en la misma sintonía. Por eso que en la primera renovación que me toca estar presente se me honre con la posibilidad de integrar la comisión directiva para alguien nuevo y del interior es algo que valoro mucho”, agradeció el industrial.

Buscar la participación de cada vez mas jóvenes y trabajar en los ejes que en los que se venía trabajando como el rol del industrial en la sociedad, la educación, la vinculación tecnológica, y las posibilidades que brinda la industria 4.0, son las apuestas de Guajardo para la nueva comisión directiva que le toca integrar.

Reunión con Sergio Massa

Una de las primeras actividades públicas de las que participó el roldanense en su nuevo rol fue una reunión el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa.

“Dentro de los departamentos que conforman UIA Joven hay uno que se denomina Asuntos Legislativos y Agenda Parlamentaria y en ese sentido era imperioso y necesario juntarnos con el presidente de una de las cámaras, a quien le pudimos plantear distintos temas que salieron por consenso entre los más de 100 miembros del espacio”, contó Guajardo.

“Algunos de esos temas tienen que ver con cuestiones más estructurales como una actualización en materia laboral y tributaria para agrandar la torta y generar más riqueza para nuestro país y por otro lado temas más específicos como el de los biocombustibles, que a nuestra provincia le preocupa mucho ya nuestra ciudad puntualmente”, amplió y destacó que Santa Fe fue la delegación con mayor cantidad de participantes ya que hubo muchos jóvenes industriales que siguieron el encuentro de manera online e incluso pudieron formular preguntas.