Los roldanenses varados en India deberán esperar al menos un mes más para volver

Violeta Leunda Tosi junto a su familia están varados en la Inda desde el 22 de marzo y, luego de varios intentos, en las últimas lograron ponerse en contacto con el canciller argentino, Felipe Sola, quien fue el portador de noticias no tan alentadores: “Al menos deberán esperar un mes más para volver a la Argentina”, les comunicó.

“Mi sueño era ir a trabajar donde estuvo la madre Teresa de Calcuta, con las hermanas de caridad, pero al llegar al lugar estaba cerrado por la pandemia, en ese momento decidimos salir desde ahí mediante un avión, en el que éramos ocho personas para llegar a Bombay, con la finalidad de volver a Argentina de una forma más fácil. Pero desde el 22 de marzo a la fecha, seguimos varados sin tener la chance de volver al país”, relató la medica veterinaria.

Leunda Tosi, explicó: “Desde que llegamos a Bombay, el hotel que nos hospedamos fue modificando su atención para con nosotros. A medida que pasaban las horas los servicios eran menores, nos limpiaban la habitación cada tres días y además nos iban restringiendo las salidas, tanto sea para compra de alimentos, como de medicamentos en las farmacias. Hasta que hace diez días atrás no nos dejaron salir más”.

“A raíz del calvario que vivíamos, con mi familia decidimos cambiar de hotel y para poder realizar el traslado al nuevo lugar de hospedaje debimos pedir un permiso a la policía de Bombay a través del consulado”, contó en diálogo con El Roldanense.

“El hotel actual parece más amigable, pero tampoco te permiten mover mucho. Cuando salís a la calle para poder comprar algo para almorzar, nos quieren cobrar casi 400 pesos argentinos por cinco peras”, explicó Violeta y detalló: “Dado que no se puede salir a comer afuera por que rige la cuarentena, o te haces un sandwich de queso -fiambres no hay- o en su defecto comés una fruta. De no hacer eso, tenes que comer en el hotel y los precios son muy elevados, en el anterior un plato de fideos te salía $1600, en el que estamos actualmente $850. Lo cual es imposible de sostener”.

“Económicamente cada vez se nos hace más complicado, estamos manteniéndonos con los pocos ahorros que nos quedan, usando tarjetas de crédito y la ayuda de la familia. El hotel por día nos sale alrededor de 70 dólares. Hay más baratos pero están llenos de ratas, bichos y mugre”, contó Violeta.