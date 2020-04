Es roldanense y está varada en India viviendo un calvario: “La gente escupe a nuestro paso”

Violeta Leunda Tosi durante muchos años imaginó poder viajar a la India junto a su familia: su esposo, Miguel, su hermano Ignacio y su cuñada, Nora. Salieron de nuestro país antes que se decrete la cuarentena, pero lo que nunca imaginaban era que la fecha de regreso no sería la estipulada.

“Salimos de Argentina en los primeros días de Marzo y previo al viaje nos asesoramos con un infectólogo que nos aseguró que podíamos viajar tranquilos, tomando algunos recaudos. El día que el Presidente de Argentina determinó el aislamiento social obligatorio nos encontrábamos en Calcuta y ahí comenzó nuestro recorrido para tratar de volver a casa, recorrido que aún sigue sin final”, contó Violeta en diálogo con El Roldanense.

“Mi sueño era ir trabajar donde estuvo la madre Teresa de Calcuta, con las hermanas de caridad, pero al llegar al lugar estaba cerrado por la pandemia, en ese momento decidimos salir desde de ahí mediante un avión, en el que éramos ocho personas para llegar a Bombay, con la finalidad de volver a Argentina de una forma más fácil. Pero desde el 22 de marzo a la fecha, seguimos varados sin tener la chance de volver al país”, relató la medica veterinaria.

Leunda Tosi, explicó: “Vivir en Bombay es muy difícil porque pasamos muchas horas encerrados, dado que estamos en cuarentena obligatoria, y en los momentos que salimos a realizar alguna compra al supermercado o la farmacia, las personas te escupen al pasar, te gritan coronavirus y te cierran la puerta en la cara y hasta a algunos compatriotas le han colado un sello en el brazo para poder definir que son posible portadores del virus”.

Según fuentes oficiales, en India se encuentran infectadas 10.000 personas por el Covid-19, y las rebeliones sociales comienzan a ser una forma de vida, dado que la emergencia sanitaria es extrema y existe una cama disponible cada 2.000 personas.

La veterinaria roldanense, destacó: “El cónsul Argentino, Guillermo Devoto nos trata muy bien, pero no tenemos medios para volver a la Argentina. Desde aquí salen vuelos, pero el problema es que no nos dejan entrar al país. Estamos en condiciones muy extremas, sin dinero y no tenemos fecha de regreso definida”.