Sthela, hermana de Elorrieta: ‘‘Al fin mi hermano va a descansar en paz’’

En la jornada de este lunes se conoció el veredicto del juicio por el asesinato del gendarme Elorrieta. Los tres acusados fueron condenados a la pena de prisión perpetua por el delito de homicidio cuadruplemente calificado por el vinculo, por alevosía por el concurso premeditado de mas de dos personas y por codicia en calidad de coautora; Mario F. y Alex. G a la pena de prisión perpetua por los delitos de homicidio triplemente calificado por el vinculo, por alevosía por el concurso premeditado de mas de dos personas.La hermana de Gustavo dialogo con El Roldanense, una vez conocida la condena.

‘‘La verdad espere durante tres años que llegará el juicio y por consecuencia la sentencia. Hoy puedo decir que finalmente se hizo justicia’’, indicó Sthela en dialogo con El Roldanense.

‘‘Luego de conocer que a Mercedes E.F., Mario F. y Alex. fueran condenados a prisión perpetua por el asesinato a mi hermano, siento un poco de alivio, y por primera vez puedo decir que al fin Gustavo va a descansar en paz’’, expresó con lagrimas en los ojos.

Es importante destacar que Sthela tiene a su cargo a la hija de Gustavo, es decir a su sobrina que en la actualidad tiene 14 años. Luego de lo sucedido, la menor de edad se fue a vivir a Corrientes y a desarrollar su vida con la familia de su tía.