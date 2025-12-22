Culpables: la Justicia condenó a cadena perpetua a los asesinos del Gendarme Elorrieta

Culpables. El tribunal del Centro de Justicia Penal de Rosario integrado por las Juezas de Primera Instancia Hebe Marcogliese, Natalia Benvenuto y María de los Ángeles Granato condenaron a Mercedes E.F. a la pena de prisión perpetua por el delito de homicidio cuadruplemente calificado por el vinculo, por alevosía por el concurso premeditado de mas de dos personas y por codicia en calidad de coautora; Mario F. y Alex. G a la pena de prisión perpetua por los delitos de homicidio triplemente calificado por el vinculo, por alevosía por el concurso premeditado de mas de dos personas.

La Fiscal Carla Ranciari atribuyó que entre fechas 10 y 12 de julio de 2022 en zona de Larrea al 1200 de la ciudad de Roldán, actuando de forma conjunta, causaron la muerte de Gustavo Elorrieta, precedentemente a inocularle una sustancia anestésica para inmovilizarlo, le efectuaron múltiples golpes en la cabeza causándole el fallecimiento en el lugar. Luego cubrieron el cuerpo y lo ataron desde su cuello hacia sus extremidades inferiores y lo colocaron en el baúl del vehículo de la víctima. Posteriormente limpiaron el lugar del hecho, colocando los elementos utilizados en diferentes bolsas las cuales colocaron en el rodado Volkswagen Bora de la víctima.

El 12 de julio A.E (menor de edad), Mercedes E.F. y Alex G. pidieron la colaboración de L.R (menor de edad) para que condujera el automóvil por caminos rurales, indicándole los lugares donde detenerse. Se dirigieron hacia un monte ubicado en el camino Dorrego intersección con Camino de los Gauchos donde las primeras tres personas descienden del rodado y trasladan a pie el cuerpo de la víctima hasta el interior del monte en donde lo arrojan en un aljibe seco, y lo cubrieron con tierra y ramas. Posteriormente se dirigieron a eliminar la evidencia restante; previamente se accidentan en Camino de los Gauchos y Camino de los Vascos donde abandonaron el auto y el resto de los objetos en el interior. Al mismo tiempo la mujer imputada contrató un remise para que en distintas oportunidades la trasladara a arrojar evidencia del homicidio en diferentes zonas de Rosario y Roldán.

También se les atribuye a los tres acusados, haber actuado con la finalidad de obtener beneficios económicos, lo que se logran mediante la adquisición de dinero en efectivo mediante extracciones bancarias realizadas en la cuentas del Banco de la Nación Argentina y del Banco Santander del cual la victima era titular como así también mediante la utilización de su identidad para la obtención de préstamos en efectivo en una institución de esa índole y para la compra de una placa de video mediante la plataforma digital Mercado Libre.

De esta manera tres años después del macabro asesinato, la causa tiene un punto final.