Rotonda en el cruce de las rutas 9 y AO12: fue preadjudicada la obra

La obra de la rotonda que se realizará en el cruce de rutas 9 y AO12 fue preadjudicada esta semana a Del Sol SA, una de las dos empresas rosarinas que se habían mostrado interesadas en el desarrollo.

La inversión que figuraba en la licitación era de $257.996.663,71, una cifra que representa el 28,61% más del piso estipulado por Vialidad Nacional. La otra firma, Rovial SA, había presupuestado $267.997.459,80.

Si bien la adjudicación aún no está firmada oficialmente, la rúbrica podría darse a mediados de mayo y, a fines del mismo mes, comenzarían las obras, según comentaron desde Del Sol ante la consulta de El Roldanense. De todas maneras, los plazos podrían demorarse hasta tanto no estén selladas las cuestiones administrativas. Del mismo modo, no existe aún una fecha certera para la culminación de las obras.

A fines de enero, Corredores Viales había llamado a licitación para financiar esta obra, una de las más reclamadas por los vecinos. La apertura de sobres, en tanto, se había hecho a fines de febrero.

Por su parte, la Municipalidad había publicado en un comunicado en el que expresaba: “Esperamos que se materialice en el más breve tiempo posible, dado que la rotonda contribuirá al ordenamiento vial y, lo que es más importante, a la seguridad de todos los que transitan por el lugar”.