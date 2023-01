Rotonda en el cruce de rutas: ¿qué pasó con la obra anunciada para 2022?

(Material Exclusivo) A fines de enero se cumplirá un año desde que se anunció la construcción de una rotonda para facilitar el tránsito en el cruce de rutas 9 y A012, una de las obras más solicitadas por los vecinos de la ciudad. En el mes de abril fue preadjudicada a la empresa rosarina Del Sol SA, que se había mostrado interesada en la realización junto a otra firma denominada Rovial SA. Sin embargo, aún no existe fecha para el comienzo.

Más allá de que se especulaba con que las obras se iniciaran antes de fin de año, el proyecto aún no cuenta con el ok definitivo de Vialidad Nacional. Es por eso que, por el momento, no se conoce a ciencia cierta cuándo empezará una edificación que, según el proyecto, llevará unos 180 días desde el primer movimiento.

De todos modos, desde el departamento de Prensa de Corredores Viales confirmaron a El Roldanense que actualmente se están definiendo “detalles técnicos” y aclararon que, si se llegó a este punto, es porque “los fondos disponibles están garantizados”.

El proceso, que parte del Plan de Obras de Seguridad Vial del Ministerio de Obras Públicas nacional, contempla también un sistema de iluminación por medio de tecnología LED en todo el sector intervenido. “La rotonda contribuirá al ordenamiento vial y lo que es más importante a la seguridad de todos los que transitan por el lugar”, habían comunicado desde el municipio cuando se dio a conocer la noticia.