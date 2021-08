López Molina: “Amsler y Schwank caminan la ciudad, dan la cara y son el cambio en Roldán”

Con la presencia del candidato a Diputado Nacional de Juntos por el Cambio Roy López Molina, se lanzó oficialmente este sábado la lista de Compromiso por Roldán que lleva a Roberto Amsler como precandidato a intendente y a Leonardo Schwank a concejal en la ciudad.

“Para nosotros es un honor que Roy nos acompañe, todos sabemos el trabajo que viene haciendo desde hace años. Hoy decidimos seguir fuerte luchando por los valores de Juntos por el Cambio que son la defensa a la republica y la propiedad privada. Tenemos el honor de tener un grupo de chicos, todos unidos por el mismo objetivo y con el mismo convencimiento”, destacó Amsler.

“Esperemos que la gente si realmente quiere un cambio para la ciudad, la provincia y el país, nos acompañe, estamos convencidos que somos los que podemos llevar adelante ese cambio. Tuvimos la inserción en la ciudad también de un espacio que se quiere apoderar de ese concepto cuando durante años lo denostó y lo difamó. Trataremos que la gente entienda que este es el camino y nos acompañe”, disparó el candidato.

A su turno el concejal rosarino y actual precandidato a Diputado Nacional Roy López Molina, aseveró la “gran alegría” de estar en Roldán acompañando la lista de Amsler y Schwank de quienes señaló que son dos personas trabajadoras “que dan la cara, que vienen, que caminan la ciudad y que son el verdadero cambio”.

“Ese es el desafío que se viene, Nosotros desde la lista de diputados y con Corral al Senado venimos a poner el cara. Sabemos que es un momento de mucha preocupación, fueron años de pérdida de libertades, de poder adquisitivo y de seguridades. Hoy la agenda de la gente tiene que ver con el trabajo, con la seguridad de que el lunes puede mandar sus hijos a la escuela y que el kilo de pan salga lo mismo hoy que mañana. A veces la política lo resuelve desde la confrontación o la violencia, nosotros lo hacemos con ideas y propuesta, tratando que el Estado solucione problemas”, aseveró.

Por su parte, Schwank tomó la palabra y destacó sentirse “muy cómodo” en este espacio. “Nosotros venimos a ser una oposición y queremos ser gobierno en 2021 pero pensamos en un futuro por eso el espacio viene a quedarse en la localidad. Estamos trabajando con los candidatos que me acompañan como Natalia Testero, Luis Villegas, José Acuña, Andrea Pérez y Matilde González, con ellos estamos haciendo un gran equipo para poder traerle soluciones a los roldanenses”, anunció.

“Vamos a trabajar en positivo, tratamos de construir y no de destruir. Muchas veces las chicanas políticas son fuertes en la ciudad, nosotros nos queremos diferenciar y tratamos de buscar el bien de la comunidad. Por eso necesitamos comunicarnos con el vecino, mostrarles nuestro trabajo, estar en contacto continuamente, algo que no sucede hoy en día. Por eso decimos que Roldán puede, queremos hacer un cambio de un ejecutivo de 20 años que viene trabajando con aciertos y errores. Creemos que lo podemos hacer mejor y que no es sólo cuestión de obras sino de servicios, necesitamos que el roldanense esté contenido, con más producción, más trabajo, y articulando políticas desde el Concejo con el Ejecutivo”, finalizó.