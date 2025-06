Salcedo: “En los momentos difíciles, nadie se salva solo”

Nadie se salva solo, Juan… “La frase que inmortalizó Oesterheld en El Eternauta resuena con más fuerza que nunca porque cuando todo se vuelve incierto, nos reconocemos en ese Juan que busca en el otro la fuerza para salir adelante. Porque en los momentos difíciles, lo que salva es la solidaridad, el trabajo en equipo, la organización”, define con convicción Carolina Salcedo, candidata a concejal por el Frente Amplio por la Soberanía.

“En Roldán eso no estaría sucediendo”, afirma Salcedo al tiempo que enumera una serie de propuestas para transparentar la gestión municipal:

#Un Boletín Oficial donde se cuente a la ciudadanía cada medida tomada

#Una Oficina Municipal de Estadísticas que nos permita planificar con datos reales y no con promesas vacías.

#Un Servicio Público de la Vivienda que enfrente de verdad el déficit habitacional, que genere empleo, que active la economía local.

#Que las fumigaciones se alejen 1000 metros

#Que se cumpla con el Plan Urbano que prohíbe los barrios cerrados.

“Consideramos que son propuestas claras, concretas, necesarias. Pero una y otra vez, el oficialismo de turno responde con silencio, con oídos sordos, con la inercia del poder de siempre. Se repite el mismo modelo agotado: improvisación, falta de rumbo, ausencia de planificación. Roldán es el desordenamiento urbano llevado a su máxima expresión. Hoy vivimos en una ciudad que parece diseñada para que no funcione”, expresó Salcedo.

“Roldán quedó conformada en un triángulo imposible: Acequias y Las Tardes en el norte, TdS 2y3 en el sur, Punta Chacra en el oeste. Barrios levantados por la ambición inmobiliaria y la desatención estatal. Barrios sin conexión, sin transporte, sin escuelas, sin energía, sin agua potable, saneamiento y ambiente sano. El caos urbanístico no es casualidad: es el resultado de más de dos décadas de personalismos, descuido y especulación. Y lo más grave es que la gestión actual lo sigue profundizando: más barrios cerrados, más pavimentos, menos control, menos capacidades técnicas en áreas claves. Un Estado ausente que repite fórmulas fracasadas”, aseveró la candidata.

Sin embargo, Salcedo resalta que no todo está perdido. “Nosotras y nosotros no prometemos milagros. Prometemos trabajo serio, técnico, comprometido. Escuchamos, estudiamos, consultamos. Sabemos que muchas veces habrá que remendar lo que otros hicieron mal. Pero lo haremos con un horizonte claro: una ciudad que incluya, que respete, que cuide. Porque tenemos derecho a la salud, a la educación, a un ambiente sano, al deporte, al trabajo digno. Porque la ciudad es de todas y todos. Porque si alguna vez sentiste que esto no va más, que merecemos otra cosa, que la esperanza todavía vale. Es momento de dar un paso, si te sentís parte del campo nacional y popular, sabés que no estás sola, no estás solo. La esperanza se construye colectivamente y empieza el 29 de junio en Roldán”, afirmó.