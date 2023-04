Se hizo un mundial de tanques de agua y participó uno hecho por un roldanense

Aunque resulte increíble, durante febrero y marzo se realizó de forma online el mundial de tanques de agua, entre los que se destacaron algunas construcciones insólitas y otras con formas muy peculiares. Entre ellas, sobresalió la realizada por un roldanense hace más de 50 años. La obra, un toro en posición embravecida y listo para pelear, está emplazada en la ciudad de Santa Fe y se transformó con los años en una referencia para la capital provincial.

La competencia volvió a traer a la memoria la historia de Santiago Dassie, el escultor del toro hecho allá por 1968 y colocado en una esquina de la avenida Blas Parera cuando llegaban los ‘70. Según información a la que pudo acceder El Roldanense en contacto con Mario, hijo de Santiago, el modelo fue hecho para una curtiembre santafesina que había ideado el diseño. La empresa llegó al roldanense que lo hizo mediante la familia Echeverría, que hoy tiene una maderera por Ruta 9.

Uno de los hermanos Echeverría residía frente al taller de Dassie, ubicado por calle Mitre en cercanías del club San Lorenzo. Al dueño de la curtiembre le quedaban pocos días de vida, aunque una de sus últimas intenciones -y de su familia- era ver al toro colocado sobre el ingreso a su lugar de trabajo. En un principio, Santiago recibió una unidad hecha de yeso a la que tenía que replicar a gran escala. Su primera intención fue rechazar el trabajo dado el escaso tiempo, aunque pronto cambió de parecer.

“Muchos de sus amigos le decían ‘¿para qué te vas a meter en semejante laburo, dejate de joder’. Y ante tantas negativas, se encaprichó y lo hizo”, contó Mario entre risas. En el proceso de construcción, Dassie recibió el apoyo y ayudas de los vecinos, que querían observar cómo avanzaba el desarrollo del animal, de más de 7 metros de largo. De hecho, muchas personas recuerdan que quien pasaba por su taller se encargaba de dar un martillazo para aportar su granito.

El animal es una referencia para Santa Fe a día de hoy. Se ha hecho costumbre que mucha gente utilice frases como “vivo a media cuadra del toro” o “¿viste el toro? en la otra cuadra”. Es por eso que, hace algunos años, la familia no pudo traer la escultura nuevamente a Roldán. No obstante, Santiago lo ha visitado y muchos comerciantes de la zona se sacaron una foto con el constructor de la obra, al que vieron siempre como alguien lejano. Incluso, nietos del roldanense visitaron esa esquina para sacarse fotos con la construcción, que resistió al tiempo y cualquier tormenta.

Santiago falleció hace poco más de un año, con el toro como gran legado. En paralelo, pocas personas saben que se trata de un tanque de agua construido especialmente para la curtiembre y que, en la parte de abajo, tiene una canilla. El animal, hecho de chapa de 4 milímetros, con capacidad para 3.5000 litros y revestido por dentro para que no se dañe con el agua, no pudo imponerse al Jurassic Tank de Serodino o al ovni de Arroyo Cabral (Córdoba), que fue finalmente el ganador del mundial organizado por la cuenta @tanques.deagua. De todas maneras, recordó la historia de Santiago, lo que no es poco.