Sexta cuota de Patentes: “Este no es el momento para agregarle esa carga a los vecinos”

El intendente Daniel Escalante mandó al Concejo un proyecto para que los ediles aprueben el cobro de la Sexta cuota de Patentes (impuesto provincial del cual se coparticipa el 90%) y encendió la primera polémica en el cuerpo.

Es que el bloque opositor no tardó el criticar la medida y enfatizó: “Consideramos que este no es el momento para agregarle esa carga a los vecinos roldanenses. Es un compromiso que venimos llevando adelante desde el comienzo de la pandemia junto al ex intendente José María Pedretti, por eso el año pasado no se cobró esta sexta cuota patente y sólo hubo un aumento de tasa general de inmuebles en dos años”.

Asimismo, remarcaron: “Queremos ser consecuentes con lo que creemos, y este no es el momento para sumar impuestos a los ciudadanos”, adelantando un voto negativo a la iniciativa del Ejecutivo.

“Escalante se ha pronunciado en contra en reiteradas ocasiones como concejal entre los años 2013 y 2019. En 2018 expresó en un posteo de Facebook que en defensa del bolsillo del vecino le habían dicho no al aumento de las patentes en un 20%. Tres años después, su primera decisión como intendente atenta directamente contra el bolsillo de los roldanenses”, remarcó el bloque.