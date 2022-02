Simonutti sobre las cesantías en el municipio: ‘‘Vamos a defender a los trabajadores’’

El intendente Daniel Escalante comunicó ayer que decidió cesantear a trabajadores municipales y empezó el camino legal para dejarlos afuera del Municipio. El titular del Sindicato, Miguel Simonutti salió al cruce en diálogo con El Roldanense: ‘‘Vamos a defender a los trabajadores’’.

‘‘Me duele que generalice determinadas situaciones de empleados de planta, el intendente mezcla cuestiones políticas con los problemas de éticas política. La gestión de Pedretti fue durante 20 años, es decir que más del 80% del personal que está hoy trabajando en la Municipalidad entraron con él y desde que llegó Escalante solamente se dedicó a investigar a los empleados’’, disparó Miguel Simonutti, en dialogo con este medio.

‘‘El intendente revisó los legajos de los empleados durante el último año y a los que tienen más de 10 faltas injustificadas, que son cuatro o cinco empleados, los quiere cesantear, pero a esos compañeros en su debido momento se le descontaron los días y el presentismo, es decir que no son ñoquis y el Municipio le pagó los días que trabajaron’’, agregó el titular de Sitram.

‘‘Cada empleado que el intentente quiere cesantear va a presentar la justificación de la falta. No queremos que los empleados pierdan su puesto laboral, estamos en un momento muy difícil y no se merecen quedarse sin su fuente de ingreso’’, sostuvo y añadió: ‘‘Me sorprende la forma que Escalante utilizó para dar a conocer la noticia, no es algo secundario, son cuestiones muy delicadas’’, en referencia a la publicación del tema en sus redes sociales.

Por último, Miguel Simonutti resaltó: ‘‘Esta tarde a las 13.30 tendremos una reunión en la Municipalidad con Daniel Escalante y con el asesor legar de la Municipalidad, de nuestra parte estaré en forma conjunta con el Secretario adjunto del gremio, Carlos Torres, y en esa reunión vamos a defender a nuestros compañeros’’.