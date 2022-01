Festram se reunió con Trabajo por los “despidos injustificados” en Roldán

El Ministro de Trabajo de la Provincia, Juan Manuel Pusineri se reunió con el secretario de la Federación de Trabajadores Municipales (Festram), Jesús Monzón, y otros miembros del gremio, entre ellos gente de Sitram, el sindicato que agrupa a los empleados del municipio local. Según comunicaron de manera oficial, el encuentro sirvió para informarle al funcionario sobre los conflictos que se desarrollan en varias localidades de la Provincia como consecuencia del cambio de autoridades locales, entre las que menciona a Roldán.

“Hoy existen más de 90 despidos injustificados -entre otros conflictos- en los Municipios de Roldán, Laguna Paiva, Calchaquí, Sauce Viejo, San Javier y El Trébol. Asimismo esto se repite en las Comunas de San Fabián, Timbúes, Helvecia y Hersilia”, marca el mencionado comunicado y agrega que en muchos casos “pretenden incorporar a personal de su afinidad política a costa de trabajadores y trabajadoras que vienen cumpliendo funciones esenciales en las Municipalidades y Comunas involucradas”.

En ese sentido, Festram solicitó una mayor intervención del Ministerio de Trabajo y pidió que genere espacios de diálogo.

Por su parte, Miguel Simonutti, secretario general de Sitram en diálogo con El Roldanense, destacó: “En la ciudad estamos discutiendo la derogación de un decreto que abarca a 70 compañeros, es la situación que más nos preocupa y estamos analizando caso por caso’’, y agregó: “Nosotros vamos a discutir si estuvo bien o no el pase a planta, si tiene la antigüedad necesaria para hacerlo, si el decreto fue hecho en tiempo y forma, pero lo que no vamos a discutir es la fuente laboral del trabajador, no vamos a permitir que trabajadores se queden sin cobrar, veremos cómo y en qué situación de revista, si es en planta permanente, si es eventual blanqueado o como será, pero como sindicato no podemos permitir que trabajadores con sueldos iniciales se lo dejen sin posibilidad de trabajar’’.

“De nuestra parte tenemos toda la predisposición al diálogo y se lo hicimos saber al Ministerio de Trabajo, pero si no hay una resolución va generar un conflicto local, tanto en Roldán como en Timbúes”, sumó Simonutti y adelantó que el próximo 24 está prevista una reunión con el ejecutivo en Roldán donde “charlaremos la situación de estos 70 compañeros”.