Solo un susto: el piloto roldanense Darío Acuña volcó pero pudo seguir en carrera

Así como a mediados de junio había superado una falla mecánica para terminar en el Top 5, esta vez Darío Acuña pudo reinsertarse en la carrera que competía luego de volcar con su auto. Tanto él como su copiloto, Damián Huber, salieron ilesos del despiste que tuvo lugar en San José de la Esquina, donde se corrió el certamen del fin de semana. Aún con los contratiempos que generó el accidente, el piloto local se unió al resto de los corredores al día siguiente y pudo terminar la prueba. En diálogo con El Roldanense, relató los pormenores de lo sucedido.

“El rally empezó el viernes por la noche con la largada simbólica en la rampa, y arrancó oficialmente el sábado bien temprano para hacer la hoja de ruta de cinco etapas. Nuestro objetivo era dar la vuelta, sin pretender grandes resultados”, comenzó relatando Darío. Pronto entendieron que estaban por buen camino y que se podían sumar al pelotón de arriba. “Sin embargo, por un error mío de querer ir más adelante y entrar más rápido en algunos sectores, volcamos y quedamos afuera de la competencia”, describió.

Ambos fueron asistidos para salir del vehículo y llevaron el auto al parque de asistencia para repararlo. “Mi mecánico Franco Pauloni hizo lo imposible y así nos enganchamos el domingo. Corrimos tres etapas con un saldo positivo, terminamos 10° en la categoría e hicimos buenos tiempos para seguir sumando experiencia”, detalló Darío. “Fue un rally muy duro, una competencia muy especial por todo el movimiento que se genera desde las casillas, las carpas y los autos de calidad, aunque sólo llegaron 70 de los 102 autos y hubo muchos despistes”, pronunció.

Acostumbrado a visitar diferentes localidades para competir, actualmente el deportista roldanense se encuentra en la búsqueda de sponsors que lo ayuden a solventar gastos. “Queremos seguir compitiendo y representando a Roldán, aunque las próximas carreras son muy lejos de la ciudad”, explicó. “Agradezco a mi familia que siempre me apoya, a mi hijo que me acompaña, a mi copiloto, a mi mecánico que me da un auto para luchar en la punta, y a las marcas que me ayudan a hacer lo que me gusta”, destacó.