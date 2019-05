Su hijo fue agredido por una patota y pide testigos que aporten datos

El papá del menor de 16 años que durante la madrugada del pasado domingo fue agredido por un grupo de personas en la Plaza San Martín pide la colaboración de testigos que aporten datos sobre el hecho.

El hombre amplió la denuncia presentada originalmente e incluyó nombres y direcciones que quienes sindica como agresores, entre los que se encuentran algunos mayores y otros menores de edad.

“A mi hijo me lo mandan a hacer resonancias y cantidades de estudios. Le quedó el brazo derecho dormido y el ojo derecho le quedó todo borroso. Me lo arruinaron y quiero a los responsables ante la Ley, quiero justicia porque mi hijo va a quedar con secuelas para toda la vida y estos agresores que me lo agarraron a patadas en el piso junto a 15 personas están todos en libertad”, dijo en diálogo El Roldanense.

“Todavía se desconocen los motivos de la agresión. El trabaja en la fábrica de su abuelo y estudia, es un ejemplo de hijo que me dio la vida y estos asesinos casi me lo matan. Yo se que mi hijo ya no va a ser el mismo, hace días que está en cama y sólo se levanta para ir al baño y a la comisaría”, amplió.