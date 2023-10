Sueña con volver a Primera: el equipo del roldanense Rivero está a un partido de llegar a la final por el ascenso

A comienzos de año, el futbolista roldanense Martín Rivero estampó la firma en el contrato que lo vincula a Agropecuario, de la localidad de Carlos Casares. Más allá de las altas expectativas que se pusieron en torno al equipo, difícilmente imaginó que en el mes de octubre estaría a dos partidos de volver a jugar en la primera división del fútbol argentino.

Su equipo llega a la última fecha de la Zona A del torneo Nacional en el primer lugar y, si conserva el liderazgo, jugará la final por el ascenso contra el puntero de la Zona B. Tras el empate sin goles del último sábado ante Gimnasia de Mendoza, el equipo sojero tiene 58 puntos, los mismos que Almirante Brown, aunque con mejor diferencia de gol. Por detrás, están San Martín de Tucumán (56) y Estudiantes de Río Cuarto (55).

Rivero se erigió en una pieza importante en el mediocampo del equipo durante la temporada. De hecho, durante la campaña hizo goles clave que ayudaron a situar al club en los puestos de vanguardia. El lunes 16 de octubre, todos los partidos se jugarán en simultáneo desde las 15:30, con esta definición: Patronato vs Agropecuario, Almirante Brown vs Temperley, Defensores de Belgrano vs San Martín de Tucumán y Estudiantes de Río Cuarto vs Nueva Chicago.

El rival en una hipotética final podría ser Chacarita, Independiente Rivadavia o Deportivo Maipú, los últimos dos de Mendoza. El partido definitorio se jugaría el sábado 28 de octubre en cancha neutral. De todas maneras, si el equipo del futbolista local no llegase a la final, tiene su lugar asegurado en el torneo Reducido, por lo que tendrá otra chance de llegar a la máxima categoría.