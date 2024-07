Sueña en grande: la joven tenista local que compitió en Roland Garros y Wimbledon y se ilusiona con llegar lejos

La incipiente carrera de Luna Cinalli en el tenis podría tener tres postales. Una de ellas mostraría su evolución diaria con los entrenamientos que realiza en el complejo Schwank Tennis & Paddle Center, ubicado en el barrio roldanense Tierra de Sueños 2. La segunda retrataría su nombre entre los 30 mejores del ránking mundial a nivel junior, algo que ocurrió a comienzos de 2024, y la tercera exhibiría su gira actual en Europa. Después de hacer su participación en Roland Garros, compitió en Londres jugando el certamen amateur de Wimbledon.

“Es la segunda vez que estoy compitiendo acá, ya hice la gira el año pasado. En ese momento la terminé en Milán, ya que hay una regla de ITF que determina la cantidad de torneos que podes jugar según tu edad”, contó Luna a El Roldanense del otro lado del teléfono, tras otra jornada intensa de entrenamiento. “Este año hice el mismo recorrido, jugando en París, y luego me vine a Inglaterra para jugar en pasto”, afirmó la joven de 16 años oriunda de Ricardone, quien hace cuatro años llega cada semana a Roldán para desarrollar su talento.

Si bien se trató de su segunda participación en Grand Slam (la anterior, en Australia), la de este año fue la primera en una de las mecas del deporte mundial, Roland Garros. “Significó una muy linda experiencia. Quedé muy contenta con todo, las canchas, el ambiente, el lugar. Me gustó mucho haber visto a algunos jugadores profesionales”, relató. “Entré a la Philippe Chatrier para ver tenistas que son muy buenos, como Swiatek y Alcaraz -pronunció haciendo alusión a la histórica cancha principal del torneo-. Fue algo hermoso y aprendí un montón”.

Luna visitó diferentes países sudamericanos con su raqueta como fiel compañera, así sea Chile, Colombia y Brasil, sin embargo su actualidad europea es algo diferente a lo ya conocido. “Vivir esta gira es una experiencia enorme ya que te encontras con otras jugadoras, otro ambiente, otras costumbres y cosas nuevas”, describió. “Estoy contenta por llegar a este lugar, a esta estancia, más allá de que las cosas sean diferentes. Veo que acá se realiza otro juego, dado que tiran más y compiten más fuerte, por eso es una gran prueba para seguir evolucionando”, dijo.

Durante sus días en la capital francesa, pudo ver en primera fila el enfrentamiento entre el argentino Francisco Cerúndolo y el serbio Novak Djokovic, uno de los partidos más atractivos del año. Incluso, pudo observar a otros compatriotas de cerca y compartió una charla con la rosarina Nadia Podoroska. “Eso es lo que también me gusta de las giras, estar ahí y compartir momentos con los pro. Son muy buena onda, te saludan y preguntan cosas. Me encanta que me cuenten sobre su trayectoria”, afirmó.

La competencia en Wimbledon, otro recinto en el que se escribieron páginas gloriosas del tenis, fue otro desafío para su carrera. “Me sentí bien. Hacía como un año que no jugaba en pasto, pero disputé un torneo clasificatorio en Brasil que me sirvió mucho”, aventuró. “Al principio de la preparación me costó, sentía que iba todo muy rápido y no era nada que ver a polvo de ladrillo o cancha rápida, pero con el tiempo me fui adaptando. Traté de cambiar algunas cosas, aunque me acostumbré”, aseguró ella, quien disputó dos rondas en el certamn.

Su primer entrenamiento junto a Schwank, el deportista local que incluso representó a la selección nacional, fue en 2019. “Me gusta su forma de entrenar, es muy tranquilo y sabe mucho. Siento que me da calma y me ayuda. Estoy muy contenta por la evolución que tuve en los años que compartí con él”, destacó desde Londres, donde está acompañada por su técnico Cris Grandon. Y mientras avanza en el circuito, también se deja llevar: “Ojalá en el futuro pueda estar en estos lugares como profesional. Espero algún día tocar el Top Ten y ganar un Grand Slam”.