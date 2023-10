Sueños de piloto: el roldanense que presentará su auto de competencia en un almuerzo en el SUM

Hay pasiones que se extienden en el tiempo, desafíos que no tienen fecha de caducidad. El del roldanense Roberto Bato Llibre en torno al automovilismo es uno de ellos. Con 50 años, se propuso armar su propio auto para comenzar a competir en el TC4000 Car Show santafesino, uno de los más importantes de la provincia. Con ese objetivo y tras más de dos años de trabajo junto a familia y amigos, el próximo domingo 5 de noviembre realizará un almuerzo en el SUM del Paseo de la Estación para presentarse en sociedad y exhibir su vehículo.

“Es un sueño para mí que hace mucho tiempo quería cumplir. Hoy estoy decidido a hacerlo. Por razones de la vida, o por priorizar otras cosas, no lo había podido realizar”, contó Llibre a El Roldanense. Empezó a darle forma a su sueño hace poco más de tres años y compró el auto el 24 de febrero de 2022, comenzando así con un proceso de transformación total de la unidad. “Estamos en la etapa final de armado del auto y es un proyecto muy lindo, tanto para mí como para la ciudad”, manifestó.

Aún trabajando a contrarreloj para llegar con holgura al almuerzo, Roberto no pierde la esperanza de tenerlo listo antes del 29 de octubre para viajar a San Jorge y probarlo en la carrera de prueba. “Queremos equivocarnos lo menos posible. Este es un grupo de amigos de toda la vida y tengo el apoyo de mi familia, algo que me pone muy feliz. Uno de mis hermanos está siempre conmigo cada vez que vamos a laburar al auto”, describió el futuro corredor, quien es una de las pocas personas nativas de Roldán, ya que nació en el hospital local allá por 1973.

Después de la compra del rodado, Llibre tardó unos días en ponerse manos a la obra. Es que debió comprar elementos nuevos y hacer varias reformas. “Luego de años de trabajo y la dura realidad que estamos atravesando, me costó un montón”, aseguró. “Tuve que desarmarlo íntegro, ya que era un vehículo desactualizado y la categoría creció. Hicimos chapería y lo estamos dejando muy bonito”, profundizó. Incluso, cuenta con la ayuda de un hombre que llega desde la localidad de Monte Grande (Buenos Aires) y colabora en la instalación eléctrica.

“A medida que fue tomando forma, se empezaron a juntar los amigos de siempre. Hasta hay gente que viene a ayudar desde afuera. Gracias a Dios, el grupo es muy lindo y todos sumamos para que el auto esté en pista cuanto antes”, contó Bato. Dentro del grupo de amigos, cada uno tiene su rol y se complementan en el trabajo. “Tenemos un chico de Roldán que trabajó durante muchos años en el Turismo Carretera y el Turismo Nacional, y me está dando una mano grandísima. No nos cobra y he aprendido mucho”, puntualizó sobre quien proyectó el diseño del auto.

Llibre forma parte de El Colibrí Racing Team y, a esta hora, ultima detalles para la concreción del almuerzo en el que no solo quiere difundir su actividad ante los vecinos, sino también atraer nuevos sponsors para el auto. El evento contará con sorteos, shows en vivo y un menú que consta de una entrada, pollo con ensalada como menú principal y postre, aunque no incluye la bebida y es necesario llevar cubiertos. Las tarjetas tienen un costo de $5.000 y se pueden adquirir hasta el 20 de octubre contactando al número 3413459054.

Si bien nunca compitió oficialmente ni participó de carreras, el objetivo que se traza Roberto es el reflejo de su apego por el automovilismo. “Siempre me gustaron los autos de carrera. Ninguno de mis familiares hizo automovilismo, creo que por eso nunca se me dio por competir hasta ahora, aunque sé que les gusta, miramos carreras y todos somos hinchas fanáticos de Chevrolet”, narró. Luego de años yendo con amigos a las competencias de TC, no pierde de vista su sueño: “No veo la hora de sentarme en el auto, ponerlo en marcha y salir a girar. Es una ilusión y emoción tremenda”.