Taller de arte cierra el año con una venta de cuadros a beneficio del Samco

El taller de arte LG Pinceladas cierra su año de trabajo con una muestra que incluirá venta de cuadros y objetos decorativos a beneficio del Samco. Tendrá lugar sábado 1 y domingo 2 de diciembre en Sala Italia de 17 a 21.

Lorena Goldberg, coordinadora del espacio artístico con sede en Acequias del Aire, indicó en diálogo con El Roldanense que la propuesta fue pensada como “una devolución” a la comunidad.

La organizadora señaló que se expondrán trabajos realizados por las once alumnas que durante 2018 formaron parte de LG Pinceladas. Además apuntó que habrá alternativas para que todos puedan colaborar.

“No sólo habrá cuadros sino también objetos decorativos, por lo que todo aquel que desee dar una mano no encontrará un impedimento en el aspecto económico: no habrá excusa para no ayudar”, valoró Goldberg.