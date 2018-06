Tras manifestación de alumnos y padres, llegarían cargos pendientes para la Técnica Este jueves hubo concentración frente a la escuela para reclamar al Ministerio que asigne docentes a siete materias que no se vienen dictando con normalidad.

Este jueves hubo concentración frente a la escuela para reclamar al Ministerio que asigne docentes a siete materias que no se vienen dictando con normalidad.

El Ministerio de Educación informó a la Escuela Técnica (EET) Nº 643 que está encaminada la asignación de horas y cargos docentes para siete materias que no se vienen dictando con normalidad en Quinto Año “B”, después de que alumnos y padres realizaran este jueves una movilización frente a las puertas de la entidad ubicada sobre Bv. San Martín.

Desarrollada al mediodía tras la finalización del turno mañana, la manifestación contó con la presencia de autoridades de la institución y una delegación del gremio Amsafé. En total fueron unas cien personas las que se acercaron para insistir con el reclamo.

Alicia Farías, directora de la Escuela Técnica, indicó en diálogo con El Roldanense que ya el domingo habían existido comunicaciones desde el Ministerio informando que el tema estaba siendo abordado y que se estaba trabajando en una solución.

Este jueves tras la movilización existió un nuevo llamado por parte del Jefe de Técnica de la cartera provincial reafirmando que hay una resolución firmada para dar solución al tema y que sólo resta su instrumentación por parte de Recursos Humanos.

Farías explicó que “hay tres escuelas en la provincia con este problema” y que desde el Ministerio decidieron reasignar horas que se encuentran disponibles en otras instituciones. Si bien no se comunicaron plazos, si se sostuvo que llegarán 19 horas y un cargo completo.

Por otro lado, Educación llevó tranquilidad frente a un tema que generaba gran preocupación a padres y chicos: según explicó la directora de la EET Nº 643, se diseñarán “trayectorias especiales para que no quede ningún cuatrimestre sin calificar”, con lo que no había riesgo de no obtención de título al egreso.