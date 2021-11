Un funense que iba al parto de su hijo terminó persiguiendo y atrapando a un ladrón

Roberto, un hombre oriundo de Funes, debió decidir entre lo urgente y lo importante, y fue por ello que en las últimas horas atravesó una curiosa situación cuando camino al hospital para asistir al parto de su hijo se topó con un hecho de robo a una mujer, por lo que determinó intervenir atrapando al ladrón.

Cuando el hombre se dirigía hacia el nosocomio para acompañar a su esposa en el momento que iba a dar a luz a su hijo a través de una cesárea, debió detener su marcha en un semáforo y allí observó que una mujer que estaba esperando el colectivo había sido víctima de un robo.

Ante esto, y ver que el delincuente se estaba yendo del lugar raudamente, comenzó a perseguirlo en contramano hasta que lo alcanzó, se bajó y lo detuvo a golpes de puño.

Tras reducir al delincuente, llamó a la policía, la que demoró unos 30 minutos en arribar al lugar, por lo que Roberto se quedó junto al ladrón esperando que finalmente sea detenido.

Mientras aguardaba la llegada policial, el hombre iba llamando a su esposa para saber cómo estaba y si ya había nacido su hijo, y al enterarse que todavía esto no había ocurrido, le solicitó a los médicos si podían demorar unos minutos la intervención para poder estar presente en un momento tan trascendente de la vida familiar.

Roberto luego contó el paradójico momento que le tocó vivir: «Estaba yendo al sanatorio para la cirugía de mi señora cuando me interceptó una doctora y me dijo que un hombre que estaba ahí le había robado. Entonces lo perseguí en contramano, lo alcancé, me bajé y lo tumbé a las trompadas», relató Roberto en diálogo con Telefe Rosario.

«Yo estaba yendo al parto de mi hijo, espero que Dios y mi familia me perdonen. Quería estar en el hospital pero me quedé con el delincuente a esperar que llegue la policía y se lo lleve preso», sentenció Roberto, que finalmente llegó a la cesárea de su mujer, que fue retrasada por este suceso y llegó a tiempo para el nacimiento de su hijo.

Fuente: La Capital