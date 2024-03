Un homenaje a los soldados de Malvinas: artista roldanense pintó un mural en la plaza San Martín

A días de conmemorarse el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, la muralista local Nancy Martínez realizó una obra en homenaje a los soldados que combatieron en el conflicto bélico. La pintura está ubicada en la plaza San Martín, junto a la placa que se colocó en 2022 y nombra a los veteranos de la ciudad. En diálogo con El Roldanense durante un alto de su trabajo y pincel en mano, la artista brindó detalles de la obra que será inaugurada en el acto central del próximo 2 de abril.

“Me convocó la Municipalidad con motivo de esta fecha. No representa tanto las Islas Malvinas, sino al soldado”, contó Nancy en primer lugar sobre la obra, que es un gran ojo. “Muchos dicen que el ojo es la ventana del alma, entonces en el iris hice la guerra con barcos, aviones, explosiones y el regreso triste del soldado. En la pupila están las islas pintadas con los colores de la bandera argentina y un sol en el medio”, describió. También hay lágrimas que representan a los soldados que no volvieron, a los que sí pero ya no fueron los mismos, y a sus familiares.

En tanto, los laureles son sinónimo de honor y gloria. “Empecé la obra el jueves por la tarde y pienso terminarla entre viernes y sábado. La técnica que uso es sintético al agua, con pincel”, destacó Martínez, quien en 2023 realizó un gran mural por la memoria en Berni y Pellegrini. Además, participó en la realización colectiva de la pintura situada en Pellegrini y 9 de Julio, y también dejó impreso su talento en el cartel de ingreso al barrio Acequias del Aire. En noviembre, incluso, mostró sus cuadros en Sala Italia con un viaje por la música a través del arte.

Aún cuando la obra estará lista para ser contemplada por los vecinos antes del acto del próximo martes 2/4, será inaugurada oficialmente como un nuevo homenaje a los soldados caídos. “La secretaría de Cultura me invitó a descubrirlo ese día, espero estar presente”, señaló con el signo de humildad que la caracteriza. “Es lindo y muy importante que me convoquen para este tipo de homenajes. Les agradezco por tenerme en cuenta, siendo que en la ciudad hay tantos artistas”, expresó con gratitud.