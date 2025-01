Un nuevo y gran desafío: el roldanense Eduardo Schwank será la mano derecha del capitán de Copa Davis

Asentado en Roldán, Eduardo Schwank está posicionando a la ciudad como una de las plazas más importantes del tenis santafesino. Su predio deportivo Schwank Tennis & Paddle Center recibe torneos que cada vez son mayor envergadura, en los que se puede ver a las figuras del mañana. Es en medio de ese desarrollo que le llega un nuevo reto en su carrera, uno de los grandes: formará parte del staff argentino en la Copa Davis y será la mano derecha de Javier Frana, el capitán del equipo. El primer desafío será muy pronto, el 31/1 ante Noruega.

Más allá de haberse retirado en 2015, Edu sabe lo que significa representar al país a nivel deportivo. Ganó una medalla dorada en los Panamericanos de Río de Janeiro 2007, fue subcampeón en 2011 de la Davis -el certamen que lo vuelve a tener como protagonista- y fue parte de la delegación que participó de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. No solo eso, sino que durante sus años empuñando la raqueta, fue 48° del mundo en singles y 14° en dobles. Ahora mismo, vuelve a insertarse en el primer nivel.

“Cuando Javier me convocó, sentí una sensación muy linda ya que me da la posibilidad de volver a la Davis y sentir de nuevo esa adrenalina de poder estar ahí”, dijo Schwank al diario La Capital, a la vez que se ilusionó con aportar su experiencia a los jugadores. “Comparto cómo piensa Frana, cómo habla y cómo actúa, estamos en la misma sintonía. Hablamos mucho por teléfono y, aunque no lo creas, personalmente lo conocí hace poco tiempo”, valoró el ex tenista, quien a fin de mes deberá viajar a Europa para la primera fecha de la gran competencia.

Enfocado en su nuevo trabajo, explicó cuál será específicamente su labor. “Estoy para ayudar en diferentes cuestiones como organizar los entrenamientos en la semana o hablar con los jugadores y sus entrenadores, entre otras cosas”, describió. “La idea es ver a los jugadores y comunicarle a Javier cómo están desde mi punto de vista para que él después tome la decisión, porque la última palabra la tiene él que es el capitán. La idea es hacérsela más fácil los días previos a la competencia”, detalló.

A la hora de hablar sobre el gran objetivo que persigue el equipo, señaló que buscarán estar cerca de los tenistas todo el año, no solo en semana de Copa Davis. “Es hacer un seguimiento anual a todos los que tienen posibilidades de formar parte del equipo. Javier quiere armar algo desde la base de los valores. Más allá de los resultados, lo que buscamos es dejar un legado”, afirmó. “Queremos armar un equipo sólido, donde todos tiren para adelante y que los jugadores sientan que tienen un equipo atrás y un país alentándolos”, destacó.