Aborto legal: agrupación feminista se planta y pide reunión con el área de Salud local

La pata local de la agrupación feminista nacional Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá) solicitó una reunión con el área de Salud de la Municipalidad para conocer de qué manera se está implementado la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), la interrupción legal del embarazo (ILE) y los mecanismos anticonceptivos existentes en los centros de salud de la ciudad. La organización ha hecho el mismo pedido en diferentes provincias.

Se da en el marco del pedido de inconstitucionalidad de la ley que realizó el intendente José María Pedretti en la Justicia. “Nos preocupa claramente la posición personal e íntima del intendente a partir de sus creencias religiosas. Pensamos que esas creencias pueden permear sobre políticas públicas locales”, expresó Gabriela Sosa, integrante de la organización, a El Roldanense.

“Son acciones políticas que no van a tener curso en la justicia. Es improcedente el pedido, no es posible violentar la Ley que tenemos en el orden nacional, y los antecedentes de otras provincias van en ese sentido”, sumó al relato. “La historia es larga. Hay 20 años de gestión conducidos por una persona que prioriza sus creencias desde el fundamentalismo católico. Tanto Pedretti como su esposa, presidenta del Concejo, comulgan con una idea de no avanzar en derechos que garantizan la autonomía de las mujeres y evitan las muertes de personas gestantes”, criticó.

Asimismo, amplió su posición sobre el pedido que se hizo desde la Municipalidad sobre la IVE. “Nos preocupa que el intendente se encargue de esto y no de otras cuestiones de la ciudad que son necesarias. Desde el arreglo de las calles a hacer campaña en derechos de salud sexual, reproductiva y no reproductiva que tenemos las ciudadanas roldanenses. Soy vecina de Roldán y nunca vi una campaña que ofrezca información sobre cómo prevenir los embarazos no deseados”, especificó.

Por último, profundizó en su perspectiva: “La Iglesia y el Estado deben estar separados. Sin embargo, en Roldán estas cosas suceden, aunque no nos parece extraño. Es parte de una tradición. Las Mumalá marchamos con motivo de los asesinatos por la violencia machista. Creemos que el Estado es responsable y que es hora de que apruebe la declaración de emergencia Ni Una Menos”.

La palabra de dos abogados especialistas en derecho municipal

Dos abogados, uno de ellos rosarino y otro rafaelino, se pronunciaron sobre la decisión del intendente de acudir a la justicia en torno a la cuestión. “Su acción es improcedente e inadmisible. Pedretti no se encuentra personal y directamente perjudicado, por lo tanto no hay caso ni controversia sobre la legislación que cuestiona”, dijo el primero, Oscar Blando, al diario La Capital. Además, cuestionó la ordenanza que sostiene a Roldán como ciudad Pro Vida. “Hay gente que puede ser Pro Vida y otra que no, por lo tanto su acción debe ser personal”, manifestó.

En tanto el segundo, Enrique Marchiaro, señaló en el mismo medio que “no sabemos si el intendente lo hace a título personal o a nombre de la Municipalidad, pero en ambos carece de legitimidad. Al mismo tiempo, expresó que “a través de estas leyes, la Nación fija un piso que las provincias y municipios tienen que cumplir obligatoriamente. Ellas pueden elevar el techo, poner mejores condiciones, pero nunca reducirlo porque eso es inválido”.